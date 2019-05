Elezioni europee: nominati i 348 scrutatori. Fra questi 110 sono le persone disoccupate o in carico ai servizi sociali

Altre notizie brevi

giovedì, 2 maggio 2019, 17:29

Il Polo Tecnologico Lucchese e Formetica insieme per promuovere l'economia 4.0. Venerdì 10 maggio 2019, alle ore 15.00, presso la sede del Polo Tecnologico si terrà il seminario gratuito "Economia 4.0 e digital transformation".

giovedì, 2 maggio 2019, 16:43

Riparte Le Rinascenze, seconda edizione del fortunato format proposto al suo debutto lo scorso anno nel suggestivo parco della Villa Reale di Marlia. Stessa location per la manifestazione che lascia immutata l’atmosfera di aggregazione e divertimento ma aggiunge delle novità per quanto riguarda gli allestimenti, i laboratori e le esclusive...

giovedì, 2 maggio 2019, 15:59

Nella chiesa di Santa Caterina, una delle architetture barocche più importanti di Lucca, è stata collocata nei giorni scorsi una nuova opera del pittore lucchese Giovanni Lorenzetti Fusari: laMadonna del Rosario, una delle iconografie sacre più popolari e diffuse nell'arte occidentale.

giovedì, 2 maggio 2019, 14:49

Domani arriva a Lucca Nicola Fratoianni, uno dei leader nazionali della Sinistra e candidato all'Europarlamento. Fratoianni alle ore 16 sarà nella bottega del commercio equo e solidale "Equinozio", sulle Mura Urbana; in programma c'è anche una piccola merenda con prodotti equi e solidali, aperta a tutti.

giovedì, 2 maggio 2019, 14:32

ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale - è stata fondata per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale e ridurre al minimo il potenziale rischio di trauma che ogni ricovero presenta. Il volontario collabora con le diverse figure operanti in ospedale per attuare, ciascuno nel proprio ruolo, una strategia di attiva promozione...

giovedì, 2 maggio 2019, 14:06

Grazie a Lucca Classica Music Festival la sala della Musica di Palazzo Orsetti torna ai fasti del passato con esecuzioni di musica da camera che proprio qui avevano luogo nel XVIII e XIX secolo, quando l'edificio ospitava una delle famiglie nobili più importanti della città.

giovedì, 2 maggio 2019, 13:17

Sabato alle 18.30 alla libreria Ubik di Lucca la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi presenta il suo libro "Allegro con fuoco - Innamorarsi della musica classica", Edizioni Utet, un libro atteso da molto tempo di questo giovanissimo talento dello scenario mondiale, che rende un argomento come quello della musica classica, alla...

giovedì, 2 maggio 2019, 12:32

Rientra nel vasto programma di Lucca Classica l'appuntamento alle 17 in Biblioteca Statale di Lucca (Sala di Lettura) in occasione dell'uscita del volume di Alessandro benassi “La Filosofia del Cavaliere”. Emblemi, imprese e letteratura nel Cinquecento, edito da Pacini Fazzi. Non una classica presentazione ma un viaggio nella tradizione emblemistica cinquecentesca.

giovedì, 2 maggio 2019, 11:51

Domani, venerdì 3 maggio, in occasione della visita a Capannori del presidente di Energie per l'Italia, Stefano Parisi, a sostegno della candidatura di Salvadore Bartolomei a sindaco di Capannori, verranno presentati i ventiquattro candidati al consiglio comunale della lista civica Svolta Comune.

giovedì, 2 maggio 2019, 11:44

Le Pulizie di Primavera fanno tappa questa settimana al Piaggione e a Saltocchio. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Lucca e da Sistema Ambiente spa per il ritiro dei rifiuti direttamente sul territorio, nell'ottica di agevolare i cittadini.