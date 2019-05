Elly Schlein, domenica ai Diavoletti a Camigliano a fianco della Sinistra con Capannori impegnata nelle elezioni comunali.

venerdì, 3 maggio 2019, 14:14

Europarlamentare uscente, 33 anni. Attiva e competente nel Parlamento Europeo, si è occupata soprattutto di immigrazione, di lotta all'evasione ed elusione fiscale delle multinazionali e di lotta alla corruzione e alle mafie a livello europeo. E' stata relatrice per la riforma del trattato di Dublino, passata con i due terzi dei voti, ma bloccato in Consiglio dai paesi di Visegrad. E' stata protagonista anche della risoluzione Sargentini contro l’Ungheria di Viktor Orbán per aver violato lo stato di diritto.

"Ho deciso di non ricandidarmi, ha dichiarato, quando ho capito che la mia candidatura sarebbe stata uno strappo. Ho sempre lavorato per unire un fronte ecologista e progressista in Italia. Per evitare inutili frammentazioni in una situazione grave come quella in cui ci troviamo. Per trovare un terreno comune tra chi critica politiche economiche che hanno aumentato le diseguaglianze, tra chi si batte contro i nazionalismi e i populismi, di destra e di sinistra. Ma non ci sono riuscita e visto che ho lavorato per unire, non potevo fare una scelta divisiva".

"Il lavoro di Elly Schlein è molto importante per costruire una sinistra profondamente rinnovata, di cui l'Italia e l'Europa hanno grande bisogno, dichiara Sinistra con Capannori, e certamente il nostro impegno a livello locale va nella stessa direzione".

Elly Schlein, domenica 5 maggio alle ore 11,00 sarà ai Diavoletti a Camigliano.