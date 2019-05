Festa di chiusura della campagna elettorale di Luca Menesini in piazza Aldo Moro

giovedì, 23 maggio 2019, 11:20

Non poteva che essere una grande festa in piazza Aldo Moro l'evento che segna la chiusura della campagna elettorale di Luca Menesini, caratterizzata dalla più ampia condivisione e dal confronto nelle singole frazioni del comune di Capannori.

L'appuntamento è per venerdì 24 maggio a partire dalle 20, quando sarà organizzata una grande festa, con cena e musica per tutti.

La parte musicale sarà affidata ai Bismilla e alla Gaudats Junk Band, che si caratterizza dall'utilizzo di strumenti 'riciclati', nati dall'esperienza di Daniele Guidotti, il quale, unendo le sue competenze musicali a quelle artigiane, ha costruito 'tubofoni', chitarre, batterie, sassofoni utilizzando esclusivamente materiali destinati ai rifiuti.

La festa è aperta a tutti e rappresenterà un momento per stare assieme e chiudere in allegria una campagna elettorale che ha portato Luca Menesini e tutti i candidati delle liste a suo sostegno a stare in mezzo alla gente per raccogliere le loro istanze e mettere a punto un programma che rispondesse alle esigenze concrete e reali delle cittadine e dei cittadini delle singole zone del comune.