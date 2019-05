Gli eventi del Puccini Museum per Amico Museo 2019

giovedì, 16 maggio 2019, 13:14

La notte di sabato 18 maggio sarà possibile visitare gratuitamente il Puccini Museum – Casa Natale di Giacomo, grazie all’iniziativa “La notte dei musei”, evento che ha riscosso un grandissimo successo negli ultimi anni.

L’iniziativa rientra nel calendario degli eventi Amico Museo 2019 un programma della Regione Toscana, con tante attività diverse accomunate da un’identica passione: conoscere il nostro patrimonio culturale con proposte che coinvolgano i visitatori in esperienze creative, perché il museo può essere davvero un grande amico.

All’interno del Puccini Museum Casa natale di Giacomo Puccini è possibile scoprire la vita e l’opera del compositore lucchese attraverso le lettere i documenti conservati nell’archivio del Museo, oltre a ammirare il pianoforte sul quale ha composto diverse opere tra cui la Turandot, e l’esposizione di costumi delle opere pucciniane, grazie alla collaborazione con le istituzioni pucciniane del territorio in un’ottica di promozione nel segno di The lands of Giacomo Puccini.

L’ingresso è gratuito con ritiro del biglietto omaggio presso il Bookshop di Piazza Cittadella a partire dalle ore 20:30 di sabato 18 maggio 2019. Il personale del Museo curerà le visite guidate nei seguenti orari alle ore 21:00, 22:00, 23:00, per gruppi di massimo 20 partecipanti per ogni visita. E’ richiesta la prenotazione obbligatoria vista la capienza limitata del museo che prevede fino a un massimo di 25 persone per ogni visita.

La Fondazione Giacomo Puccini, grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla cultura e l’ufficio Cultura del Comune di Lucca, che porta avanti il tema dei Musei Interconnessi mettendo a disposizione gli spazi delle Torre Civiche per promuovere il patrimonio museale di Lucca, ha allestito anche la mostra fotografica Scorci, particolari e suggestioni della Casa natale del grande Maestro all’interno della Torre Guinigi a Lucca, che resterà aperta fino al 2 giugno 2019, con immagini e scatti fotografici realizzati all’interno del museo di Corte San Lorenzo.