"I Fossi dell'Arte": arriva Lucida Mansi

domenica, 5 maggio 2019, 09:47

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, interviene dopo il successo di ieri della Lucchese contor il Pontedera."Un grande ringraziamento ed un grande abbraccio ai giocatori ed all'allenatore della Lucchese - dichiara - che hanno compiuto un'impresa sportiva esemplare, che rende la città orgogliosa di loro.

sabato, 4 maggio 2019, 19:18

Questa mattina, in occasione della presentazione del candidato sindaco leghista a Capannori, un gruppo di genitori ha raggiunto e consegnato direttamente al Ministro Salvini, presente all'evento, una lettera. Nel documento, redatto a cura dei genitori per la libera scelta vaccinale della Provincia, in sinergia con la realtà toscana, si riferiscono...

sabato, 4 maggio 2019, 18:51

Pioggia, temporali forti, neve e vento sono previsti per domani, domenica 5 maggio, in tutta la Toscana in conseguenza dell'approfondirsi della depressione che interessa già oggi la regione e che determinerà generale maltempo ed un forte calo delle temperature.

sabato, 4 maggio 2019, 18:49

"L'entusiastica risposta della città per discuterne il futuro ci riempie di orgoglio". Lo sostengono in una nota i gruppi di SìAmoLucca, Lucca in Movimento, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, che con le firme dei loro nove consiglieri comunali hanno fatto convocare per lunedì 6 maggio alle ore 17 la...

sabato, 4 maggio 2019, 12:54

Per il 12 maggio saranno attivi una serie di servizi utili per accogliere pellegrini, fedeli e tutta la comunità che vorrà partecipare a questa importante giornata che vede l’inizio del ministero episcopale a Lucca del vescovo Paolo Giulietti.

sabato, 4 maggio 2019, 12:12

Domenica 12 maggio. Escursione al Monte Croce sulle Alpi Apuane. Partendo dal paese di Palagnana, saliremo fino ai prati e alla vetta del Monte Croce (1312 m), per ammirare le straordinarie fioriture e i bellissimi panorami apuani.

venerdì, 3 maggio 2019, 19:09

Quota cento apre il ventaglio delle opportunità di lavoro anche nella nostra provincia e a brevissima scadenza, come annuncia Massimo Petrucci, segretario Cisl Funzione Pubblica.

venerdì, 3 maggio 2019, 18:02

Sabato alle ore 21:15, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano si terrà il secondo appuntamento della rassegna “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca.

venerdì, 3 maggio 2019, 18:02

Il 5 maggio alle ore 10.30 al Cinema Teatro Artè di Capannori si terrà l'incontro con Magdi Cristiano Allam (nato Magdi Allam) giornalista, politico e scrittore egiziano naturalizzato italiano.

venerdì, 3 maggio 2019, 17:34

Graziano Di Giuseppe, ricercatore presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Protistologia (SIP) onlus terrà un seminario dal titolo “I microrganismi come bioindicatori dell’ambiente”. Le crescenti attività antropiche stanno influenzando la sostenibilità del sistema ambiente ed è perciò indispensabile conoscere...