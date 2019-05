I Fossi dell’Arte - “Lucida e la seta riprenderanno vita nella loro Lucca”

Altre notizie brevi

Le Pulizie di Primavera fanno tappa questa settimana in Brancoleria e a Mulerna. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Lucca e da Sistema Ambiente spa per il ritiro dei rifiuti direttamente sul territorio, nell'ottica di agevolare i cittadini.

In occasione dell'insediamento del nuovo arcivescovo di Lucca, Sua Eccellenza Reverdendissima Mons. Paolo Giulietti, nel pomeriggio di domenica 12 maggio, nella fascia oraria compresa tra le ore 14.00 e le ore 17.30, è prevista la sospensione temporanea della circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia lungo le vie interessate...

Tra gli appuntamenti del Festival Italiano del Volontariato ce n'è uno per conoscere la meditazione e i suoi benefici, primo dei quali la manifestazione interiore della pace e dell'equilibrio. Si potranno sperimentare alcune tecniche per sciogliere tensioni e blocchi interiori e raggiungere uno stato di benessere a livello fisico, mentale...

L' Associazione Culturale Gaetano Salvemini organizza per docenti, famiglie e per i cultori della materia un incontro dal titolo "Si cresce in un mondo di sistemi " in data sabato 11 Maggio ore 16:30 presso la saletta dell'Alba via San Nicolao 63/A, Lucca.

«Il conducente Rossi e il suo navigatore Saccardi hanno guidato il sistema salute toscano al capolinea. Da novembre continuiamo a segnalare delibere con perdite di bilancio milionarie e altre con una corsa al ripiano impossibile spinta addirittura fino al 2037.

Si apre la seconda finestra utile per potere essere inseriti nel calendario Vivi Lucca, strumento voluto dall'amministrazione comunale per rendere più agevole la programmazione e la pianificazione degli appuntamenti culturali del territorio. L'avviso, pubblicato in questi giorni sul sito del Comune, riguarda quegli eventi che si svolgeranno nella seconda parte...

"Quando la coerenza non è di casa, è difficile credere e dare credito alle parole di chi parla - esordisce Fratelli d'Italia Capannori -

La presentazione del libro 'Storia nella storia' di Giovanni Mosca Larson in programma questa sera (giovedì) alle ore 21 al polo culturale Artémisia di Tassignano, nell'ambito della rassegna 'I giovedì letterari', è stata rinviata in data da destinarsi a causa di una improvvisa indisponibilità dell'autore.

Il maggio porcarese è nel segno del teatro amatoriale. Fino a sabato 24 all’auditorium Da Massa Carrara si tiene infatti “Quelli di Porcari”, rassegna dedicata alle compagnie del paese, che parte con la compagnia Aldo Toschi che porta in scena “Carte mischiate”, saggio del laboratorio teatrale su monologhi per la...

Si terrà quest'anno a Prato l'assemblea degli industriali aderenti a Confindustria Toscana Nord, ospitata lo scorso anno a Pistoia e nel 2017 a Lucca.