Il gruppo Pro-Gest si aggiudica l'asta provvisoria di Papergroup Spa

Altre notizie brevi

martedì, 7 maggio 2019, 21:27

Come annunciato nei giorni scorsi, si è tenuto questo pomeriggio l'incontro tra gli assessori comunali Giovanni Lemucchi e Celestino Marchini, i tecnici dell'ufficio traffico e alcuni rappresentanti dell'associazione Lucca senza barriere, guidati dal presidente Domenico Passalacqua.

martedì, 7 maggio 2019, 21:17

Un viaggio nell'Europa attraverso il teatro e la musica, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei principi e dei valori fondamentali che ancora oggi raccontano l'attualità e la necessità dell'Unione Europea. Ecco la Festa dell'Europa, organizzata dal Comune di Lucca in collaborazione con l'associazione Lucchesi nel mondo, il Movimento federalista...

martedì, 7 maggio 2019, 16:42

Il Partito Democratico di Capannori organizza un incontro sulle prossime elezioni europee, in programma venerdì 10 maggio, a partire dalle 18:30, alla sede del PD, in via don Aldo Mei n. 64k a Capannori, al quale prenderà parte Simona Bonafè, europarlamentare uscente e candidata a ricoprire un seggio a Bruxelles.

martedì, 7 maggio 2019, 16:18

«Tempi massimi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e diagnostiche? C'erano già. Peccato che non vengano rispettati. La giunta regionale ciclicamente si riempie la bocca con delibere sul contenimento delle liste d'attesa sanitarie fissando tempi che poi vengono bellamente disattesi.

martedì, 7 maggio 2019, 16:16

Si terrà quest'anno a Prato l'assemblea degli industriali aderenti a Confindustria Toscana Nord, ospitata lo scorso anno a Pistoia e nel 2017 a Lucca.

martedì, 7 maggio 2019, 14:57

“La prevenzione in oncologia: modelli organizzativi” è il titolo dell’incontro in programma giovedì 9 maggio 2019 dalle 16.30 alle 19 nella Sala Sesti al terzo piano dell'ospedale “San Luca” di Lucca sotto l’egida dell’ISPRO, il prestigioso Istituto (di respiro europeo) per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, il...

martedì, 7 maggio 2019, 14:48

A sei mesi dall'apertura della Casa del Popolo Lucca (via dei Paoli 22 Verciano, Capannori), la Società Popolare Mutuo Soccorso "G. Garibaldi" chiama tutti i soci per l'assemblea plenaria annuale, una importante occasione per fare il bilancio del lavoro fatto finora e guardare al futuro.

martedì, 7 maggio 2019, 10:42

Angelo Moscarino, fotografo di Napoli, in mostra sabato 18 maggio dalle 16,30 alle 21,30 in via del Fosso n153 in occasione del secondo evento con "I Fossi dell'arte". Presenta Frammenti Urbani. Le mura di ogni città sono sempre state le tele preferite dagli Street Artist; città che è sempre stata...

martedì, 7 maggio 2019, 10:35

Sfilata di moda con le sete dipinte di Maria Maddalena Vertuccio sabato 18 maggio alle 18 per il secondo evento de "I fossi dell'arte" in via del Fosso, nel centro storico, ovvero il tratto di strada che va dal n129-177. La strada sarà chiusa al traffico.

lunedì, 6 maggio 2019, 19:20

Il presidente della Regione Toscana sarà domani, martedì 7 maggio, alle 12.30, in visita allo stabilimento della Celtex spa, l'azienda cartaria di Altopascio che inaugura il suo nuovo centro logistico, nell'area industriale di via Sandroni.