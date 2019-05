Il Movimento Federalista Europeo si presenta alla città

giovedì, 16 maggio 2019, 08:39

Mercoledì 22 maggio, a partire dalle 18:30, si terrà presso la libreria Ubik, in Via Fillungo, la presentazione del libro “Gli Stati Uniti d’Europa spiegati a tutti”, con la presenza dell’autore Michele Ballerin. Il libro, uscito quest’anno nella sua seconda edizione, descrive l’idea di un’Europa federale, in cui al centro vengano posti i cittadini e non i Governi, delineando gli obiettivi che il Movimento Federalista si pone per completare questo processo, in un orizzonte di ampio respiro. L’esposizione è realizzata nella forma di un dialogo, che affronta in primis le tematiche di attualità e lo fa in modo pienamente divulgativo.

La cittadinanza è invitata a partecipare e intervenire con riflessioni o domande all’autore, per discutere di Europa in un dibattito pubblico e aperto, a pochi giorni dalle elezioni più critiche e decisive di sempre per il futuro dell’Unione Europea.

“Cogliamo questa occasione – si legge nel comunicato - per invitare anche i giovani di Blocco Studentesco a confrontarsi con noi in modo chiaro ed esaustivo sulla loro idea di Europa. Da parte nostra, preferiamo senza dubbio ricorrere a una discussione pubblica, piuttosto che a volantini e comunicati”.