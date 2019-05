Il vice segretario nazionale del Partito democratico, Andrea Orlando sarà a Marlia il 22 maggio con l’intervento di Alessandra Nardini, candidata PD alle elezioni europee

Il Vice Segretario nazionale del partito democratico Andrea Orlando, rispondendo all’appassionato appello del Circolo PD di Marlia, sarà appunto a Marlia, Capannori domani, mercoledì 22 alle ore 18 in via San Martino 13 B per un incontro con i cittadini sui temi caratterizzanti l’attuale campagna elettorale per il rinnovo del parlamento europeo, con particolare attenzione a “Equita’, Legalità, Territorio”. Interverrà anche Alessandra Nardini candidata per le europee per la Toscana-Lazio-Marche-Umbria.

La presenza del Vice Segretario Orlando appare ulteriormente importante anche per l’occasionale intreccio dell’appuntamento europeo con il rinnovo dell’Amministrazione di Capannori. Ottima occasione per affrontare insieme quei temi che stanno particolarmente a cuore ai nostri cittadini e che l’Amministrazione Menesini ha affrontato nel quinquennio passato e che intende completare con il nuovo mandato.

Sicurezza del territorio, vicinanza ai problemi sociali e alle fasce deboli, attenzione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile dello stesso ed equità, sono stati gli assi portanti dell’azione amministrativa del recente passato e continueranno ad esserlo nei prossimi cinque anni.

Così come riportato dalla coordinatrice del Circolo Pd di Marlia, Francesca Pieretti: “Per il circolo pd Marlia è un onore poter accogliere il vice segretario Andrea Orlando nella nostra frazione, insieme con la consigliera Alessandra Nardini. Siamo ben consapevoli che la politica debba ripartire dalla base, ascoltando le istanze dei cittadini e dei più deboli, facendosi portavoce di quelli che sono i bisogni primari. Questo è sempre stato il nostro obiettivo ed infatti siamo uno dei circoli più attivi sul territorio del Comune di Capannori. È quindi con piacere che abbiamo organizzato questo incontro aperto a tutti, iscritti, simpatizzanti e a chiunque abbia voglia di condividere con noi un po’ del suo tempo, affinché la politica in generale, ed il Partito Democratico in particolare, possa riavvicinarsi ai cittadini e si possa col tempo ricreare quel sentimento di fiducia che col tempo si è perso”

L’incontro si svolgerà a Marlia in via San Martino 13B alle ora 18:00