In Biblioteca Statale, viaggio tra gli emblemi

giovedì, 2 maggio 2019, 12:32

Rientra nel vasto programma di Lucca Classica l'appuntamento alle 17 in Biblioteca Statale di Lucca (Sala di Lettura) in occasione dell'uscita del volume di Alessandro benassi “La Filosofia del Cavaliere”. Emblemi, imprese e letteratura nel Cinquecento, edito da Pacini Fazzi. Non una classica presentazione ma un viaggio nella tradizione emblemistica cinquecentesca. Dopo il saluto della Direttrice della Biblioteca e del Presidente del Consiglio Comunale Francesco Battistini saranno Lina Bolzoni (Scuola Normale superiore direttrice della Collana) Alessandro Benassi (Scuola Normale Superiore e Autore) e Patrizia Giusti Maccari a guidare il pubblico nelle trame anche lucchesi che si intrecciano all'interno di questa intrigante tematica. A seguire non poteva mancare l'appuntamento musicale affidato a Gabriele Lanini e alla sua chitarra: in programma il Nocturnal, Op. 70 di Benjamin Britten.