Insediamento dell'Arcivescovo Paolo Giulietti: domenica 12 maggio chiusura temporanea della via Romana, via di Tiglio, viale Cadorna e di altre strade del territorio comunale

giovedì, 9 maggio 2019, 17:02

In occasione dell'insediamento del nuovo arcivescovo di Lucca, Sua Eccellenza Reverdendissima Mons. Paolo Giulietti, nel pomeriggio di domenica 12 maggio, nella fascia oraria compresa tra le ore 14.00 e le ore 17.30, è prevista la sospensione temporanea della circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia lungo le vie interessate dal passaggio del corteo al seguito del presule che muoverà dalla chiesa di dei Santi Quirico e Giulitta di Capannori in direzione del Santuario Santa Gemma ove il corteo si riunirà per una sosta e un momento di preghiera. Il corteo successivamente riprenderà il cammino alla volta della cattedrale di San Martino. Le vie esterne alle mura interessate sono la via vecchia Romana, via dei Paladini, via Romana, via di Tiglio, viale Cadorna, piazzale Don Aldo Mei. Quelle del centro storico: via Elisa, via Santa Croce, via Cenami, piazza San Giusto, via e piazza San Giovanni e piazza San Martino. L'amministrazione precisa che detta sospensione avrà durata strettamente necessaria al passaggio del corteo.

Inoltre dalle ore 12 fino al termine della cerimonia sarà istituito divieto di sosta con rimozione coatta in piazza San Giusto, piazza San Giovanni, piazza San Martino, piazza Antelminelli (eccetto veicoli autorizzati con apposito pass), via dell'Arcivescovato (nel tratto antistante piazzale Arrigoni, Corso Garibaldi (nel tratto lungo piazzale Mons. Arrigoni), via della Rosa (fra la chiesa omonima e via del Fosso). Sempre dalle 12 fino al termine della cerimonia divieto di transito in piazza San Giusto, via e piazza San Giovanni, via del Duomo, piazza San Martino, piazza Antelminelli, via dell'Arcivescovato (nel tratto fra corte Biancalana e piazza Antelminelli) e via del Molinetto. La Polizia Municipale raccomanda la cittadinanza alla massima collaborazione.