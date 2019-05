Le opposizioni: "Lucca 2030, mai visto un consiglio comunale con 45 interventi: entrerà nella storia rimarrà negli annali"

sabato, 4 maggio 2019, 18:49

"L'entusiastica risposta della città per discuterne il futuro ci riempie di orgoglio". Lo sostengono in una nota i gruppi di SìAmoLucca, Lucca in Movimento, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, che con le firme dei loro nove consiglieri comunali hanno fatto convocare per lunedì 6 maggio alle ore 17 la seduta dal titolo "2030: Lucca capitale o città ai confini dell'impero?".

"Si tratta di un consiglio comunale per certi versi storico, perché non si ricorda a memoria che ci sia stata mai un'iniziativa di questo genere - prosegue la nota dell'opposizione - con ben 45 persone che hanno chiesto di intervenire per proporre idee, suggerimenti e valutazioni su cosa c'è da fare per il rilancio del territorio. Ben 45 persone dicevamo, che potranno parlare appunto in questo consiglio comunale aperto, in cui la sede istituzionale per eccellenza diventerà teatro di un confronto di alto livello. Siamo felici di questa adesione così massiccia, perché il dibattito che abbiamo voluto lanciare merita attenzione, e la partecipazione così ampia di esponenti lucchesi a vario livello conferma la voglia di misurarsi su quello che ci sta a cuore: il futuro della città che amiamo e vogliamo vedere crescere sempre di più".