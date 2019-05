Le prime affissioni per le elezioni Europee a Lucca: Carlotta Caponi + Europa.

venerdì, 10 maggio 2019, 16:41

Stamani il primo volto ad apparire sui tabelloni elettorali per le elezioni Europee, davanti alla stazione di Lucca è stato quello della candidata socialista Carlotta Caponi, nella lista + Europa e Italia in Comune.

Il Partito Socialista per le Europee del 26 Maggio ha messo in campo cinque donne e lei sarà del Collegio Centro Toscana - Umbria - Lazio e Marche; ieri sera a Firenze la prima tappa Toscana per la sua candidatura, a seguire lunedì 13 a Siena, sabato 18 a Livorno, Pontedera, Capannori , martedì 21 ad Arezzo.