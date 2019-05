Luca Menesini: incontro a Lammari e a Guamo

lunedì, 20 maggio 2019, 20:45

Doppio appuntamento domani (martedì 21 maggio) per Luca Menesini, con due iniziative, nel segno della convivialità e della buona musica, per incontrare la popolazione. Alle ore 18 al bar Masini in viale Europa a Lammari è in programma "Un aperitivo con Luca". Sarà un modo diverso per affrontare i temi elettorali e i progetti individuati da Menesini per valorizzare la frazione, ma anche per confrontarsi con chi vive in quest'area e mettere sempre più a fuoco le esigenze del territorio.



Alle ore 21 in piazza Guami a Guamo è in programma "Omaggio alla musica italiana". Sono previsti gli interventi musicali di Gessica e Maurizio e di Zelindo Donati. Ospite speciale dell'appuntamento sarà Giulio D'Agnello. Un'occasione, questa, per trascorrere una serata ascoltando alcune fra le più note canzoni che hanno segnato la storia della musica del nostro Paese nonché per incontrare Luca Menesini e per parlare dei progetti per il territorio.