Lucca Crea srl ricordano la figura di Bruschini: "Un pioniere del Salone insignito dallo Yellow Kid"

lunedì, 27 maggio 2019, 12:23

Lucca Crea, con il presidente Mario Pardini e il direttore generale Emanuele Vietina, esprimono sincere condoglianze ai familiari di Saverio Bruschini e ricordano la figura di questo grande appassionato di comics, che per primo in Italia ideò una scuola per fumettisti e fu a lungo collaboratore del Salone dei Comics e del Cinema di Animazione.

Nel 1977 Bruschini era stato insignito anche dl premio Yellow Kid. Pittore, caricaturista e disegnatore egli stesso, fu anche nel consiglio di amministrazione di Lucca Comics and game, presieduto da Virgilio Bertini, che sancì il ritorno della manifestazione nel centro storico di Lucca.