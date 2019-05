Lucca: domenica "Giornata dell'Ostetrica" alla Pia Casa

venerdì, 3 maggio 2019, 15:47

Programma ricco di eventi domenica 5 maggio a Lucca per la “Giornata internazionale dell’Ostetrica”.

A partire dalle ore 15, nell’auditorium della Pia Casa in via Santa Chiara a Lucca, le Ostetriche dell’ambito territoriale di Lucca dell’Azienda USL Toscana nord ovest organizzano questa iniziativa ormai diventata tradizionale, in collaborazione con il Comune di Lucca e con molte associazioni del territorio.

Lo slogan dell’iniziativa è “Ostetriche: in difesa dei diritti delle donne”.

In occasione di questa giornata davvero speciale, le Ostetriche di Lucca e Barga invitano tutta la cittadinanza a passare un pomeriggio in loro compagnia. Sono chiamati a partecipare, indistintamente: donne, uomini, mamme coi propri bambini, mamme in attesa, famiglie.

Sono previsti alcuni eventi di intrattenimento: “Coccolami” (scoprire insieme il massaggio infantile); “Portami con te” (conoscere ed imparare ad usare la fascia); “Allattiamo insieme” (tutto e anche di più sull’allattamento al seno); “Un amore grande” (come donare il latte materno). Nell’occasione si terrà infatti anche - a cura del personale dell’area materno infantile - la premiazione delle mamme che hanno dato il loro prezioso contributo all’attività della Banca del Latte di Lucca.

Parteciperanno inoltre: i servizi Educazione prima infanzia della città di Lucca, l’associazione Luna, Cuore di maglia, Famiglie arcobaleno e Luccaut. Grande divertimento, poi, per fratellini e sorelline grazie alla gentile collaborazione di “Nati per leggere” e “Doctor Clown”.