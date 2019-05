Lucca Mortis, workshop con Peter Greenaway

giovedì, 30 maggio 2019, 12:24

In occasione del workshop internazionale "Lucca Mortis" con il regista Peter Greenaway, che si svolgerà a Lucca dal 24 al 30 giugno, siamo lieti di comunicare che al momento dell'iscrizione potrai utilizzare il codice LEA01LFF e così usufruire, grazie a Lucca Film Festival, di uno sconto del 15%, pari a € 350,00, sulla quota di partecipazione.

L'offerta è valida fino al 14 giugno 2019.

Ricordiamo che la partecipazione al workshop è limitata.

Chiama subito lo ☎️ +39 0583 467380 per informazioni o clicca qui ???? https://bit.ly/2w9Cjf8 e assicurati un posto all'esclusivo percorso formativo con un grande artista, con cui vivere insieme una settimana e condividere la passione per il cinema e l'arte.

La proposta è all inclusive: workshop, vitto e alloggio, attività esterne. Nello zaino porta solo passione e creatività.

Lucca mortis - il workshop con Peter Greenaway

24 - 30 giugno 2019, Lucca

Il workshop dedicato alla regia e alla sceneggiatura, in collaborazione con LEA – Lucca Experientia Artis, vede la partecipazione di Peter Greenaway, eclettico regista britannico, famoso per i suoi film caratterizzati dal forte impatto visivo grazie alla maniacale composizione scenica in ogni dettaglio e alla particolare attenzione all'illuminazione.

Sei giorni a stretto contatto con il regista britannico per studiare da vicino le fasi di lavoro che porteranno alla realizzazione del suo prossimo film ambientato a Lucca: da una sceneggiatura che prende forma nei luoghi simbolo della città, che egli stesso definisce un vero "set naturale", ai personaggi modellati su figure realmente vissute e sui protagonisti delle opere pucciniane.

Non solo attività di film-lab, ma anche momenti di relax e convivialità per scoprire l'intima progettazione creativa del genio di Peter Greenaway in una Lucca che fa da musa ispiratrice e set cinematografico denso di fascino e storia.

La quota di partecipazione è all inclusive e comprende:

Soggiorno presso il CONvictUS in camera singola

Colazioni, pranzi e cene presso il CONvictUS

Workshop

Certificato di partecipazione al LEA Workshop

Attività turistiche nel tempo libero (visita guidata Lucca; Visita guidata al Museo Casa Natale Giacomo Puccini)

Special dinner con degustazioni enogastronomiche toscane

Servizio WiFi

Iscrizioni aperte fino al 14 giugno 2019