Mercoledì assemblea a San Filippo sulla viabilità del quartiere

Altre notizie brevi

lunedì, 13 maggio 2019, 16:44

"Un aperitivo con Luca": questo il titolo dell'appuntamento elettorale del sindaco Luca Menesini al bar "Da Alfredo", a Toringo, che si terrà domani (martedì 14), alle 19.

lunedì, 13 maggio 2019, 16:04

Quasi 3 mila idonei al concorso per OSS, Operatore socio sanitario nelle Aziende sanitarie toscane. Estar (Ente di supporto tecnico amministrativo regionale), che gestisce tutti i concorsi per la sanità toscana, ha approvato e pubblicato venerdì la graduatoria finale del concorso a tempo indeterminato per Operatore Socio Sanitario.

lunedì, 13 maggio 2019, 15:33

Grazie ai contributi ricevuti dalla Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, dal Comune di Montecarlo e da privati cittadini, saranno acquistate le nuove divise per gli allievi della Scuola di Musica della Filarmonica "Giacomo Puccini" di Montecarlo, un gruppo affiatato di ragazzi che si sono esibiti sabato 4 maggio...

lunedì, 13 maggio 2019, 14:28

Domani (martedì) alle ore 21.00 nella sala riunioni del Comune di Capannori in piazza Aldo Moro si terrà una serata formativa sul tema della manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici dedicati al trekking.

lunedì, 13 maggio 2019, 12:54

Martedì 14 maggio, all’auditorium delle associazioni laicali in via San Nicolao 81 a Lucca, dalle ore 17.30, il Gruppo XYZ introdurrà una discussione sul tema “Le aziende partecipate da capitale pubblico (tra ambiziosi propositi di servizio alla comunità e crude esigenze di conto economico)”.

lunedì, 13 maggio 2019, 11:17

E’ stata costituita, presso lo studio DCF Sport Legal dell’avvocato Cesare Di Cintio, l’Associazione Libera Agenti Sportivi. La medesima è nata per tutelare i diritti di tutti coloro che svolgono professionalmente il lavoro di Agente Sportivo e che nell’espleramento delle loro mansioni siano stati pregiudicati, in passato, o possano esserlo,...

lunedì, 13 maggio 2019, 10:38

Mercoledì 15 maggio alle 18 nella sala Consiliare del Comune si terrà il primo consiglio comunale, durante il quale sarà possibile seguire la prima seduta trasmessa in diretta streaming su internet.

domenica, 12 maggio 2019, 16:00

50&Più Università comunica che lunedì 13 maggio alle ore 16,00 il dottor Alberto Tomasi, Direttore dell'area di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, nonché neo-eletto nel Consiglio provinciale 50&Più, parlerà di "La longevità si conquista a partire dalla prevenzione vaccinale".

domenica, 12 maggio 2019, 09:51

Assemblea nazionale del Popolo della Famiglia oggi all'hotel Quirinale di Roma, per la consegna da parte dei delegati del movimento provenienti da tutta Italia delle 59.143 firme raccolte sul disegno di legge di iniziativa popolare per il reddito di maternità. Tra queste anche quelle raccolte dal Popolo della Famiglia di Lucca.

sabato, 11 maggio 2019, 18:32

Domenica 12 maggio alle 18 sarà presentato alla libreria Ubik l'ultimo libro di Michele Cecchini "Il cielo per ultimo" ed. Bollati Boringhieri.