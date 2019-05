Metro S.r.L: bando per assunzione soggetto appartenente categoria di cui all'art.1 della legge 68/99

Altre notizie brevi

martedì, 28 maggio 2019, 13:09

Le SRL italiane sono in salute: crescono gli addetti (+4,3%), il fatturato (+6,9%) e il valore aggiunto (+6,5%). In Toscana, in particolare, gli addetti aumentano del +2,8%, e il fatturato del +3,4%( valore superiore al dato nazionale).

martedì, 28 maggio 2019, 12:59

L'amministrazione comunale ha preso atto nella seduta di questa mattina (28 maggio) della graduatoria emessa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito del concorso di idee bandito dallo stesso Miur per mettere a disposizione dei Comuni che hanno ottenuto il finanziamento statale alcune idee progettuali per la realizzazione...

martedì, 28 maggio 2019, 12:47

Pubblicato sul sito del comune l'avviso con cui l'amministrazione intende attivare una collaborazione con soggetti qualificati, pubblici o privati, per promuovere una conoscenza diffusa sul territorio delle migliori pratiche per la gestione sostenibile dell'energia, dei benefici in tema di efficienza energetica che derivano dalla riqualificazione delle abitazioni e delle opportunità...

martedì, 28 maggio 2019, 01:01

Con l'avvento della bella stagione, venerdì 31 maggio tornano le visite guidate serali presso Palazzo Pfanner, importante dimora barocca nel cuore di Lucca. La visita guidata si svolgerà sia esternamente che internamente, ed al termine di essa verrà offerto un piccolo buffet a tutti i partecipanti.Dettagli della visita:Prenotazione OBBLIGATORIA fino...

lunedì, 27 maggio 2019, 20:35

Corso sul Giornalismo "Da Scott al web attraverso la scrittura" tenuto nei sabati 1, 8 e 22 Giugno dalle ore 9 alle ore 13 presso l'Auditorium della Casa delle Associazioni, in via San Nicolao 81 a Lucca.

lunedì, 27 maggio 2019, 17:10

"La vittoria complessiva dei candidati sindaci del Pd in provincia di Lucca premia il buon governo del centrosinistra e la maggiore aderenza alla realtà dei nostri programmi.A Capannori, Borgo a Mozzano, Barga e Castelnuovo Garfagnana recuperiamo voti che nello stesso giorno alle Europee sono finiti alla Lega.

lunedì, 27 maggio 2019, 16:26

Alla Misericordia di Lucca sono disponibili 4 posti per il servizio civile regionale rivolto ai giovani da 18 a 29 anni. Alle persone selezionate sarà erogato un rimborso spese mensile di 433€. La domanda deve essere fatta tramite internet entro le ore 14 del 7 Giugno 2019.

lunedì, 27 maggio 2019, 16:16

La sezione Auser-Sesto dell’Istituto Storico Lucchese e la parrocchia di Badia di Cantignano, venerdì 31 maggio alle ore 16:30, organizzano presso la chiesa di Badia di Cantignano, Capannori, una conferenza sulla misurazione del tempo con i seguenti interventi:

lunedì, 27 maggio 2019, 13:02

Martedì 28 maggio, in occasione dell'anniversario dalla morte di Luigi Boccherini (Madrid, 28 maggio 1805), si rinnova l'appuntamento con l'Omaggio a Luigi Boccherini, che quest'anno si presenta particolarmente nutrito, grazie anche alla pubblicazione del volume "Le Sinfonie di Luigi Boccherini Contesti, fonti, analisi" a cura di Marco Mangani, Germán Labrador,...

lunedì, 27 maggio 2019, 12:23

Lucca Crea, con il presidente Mario Pardini e il direttore generale Emanuele Vietina, esprimono sincere condoglianze ai familiari di Saverio Bruschini e ricordano la figura di questo grande appassionato di comics, che per primo in Italia ideò una scuola per fumettisti e fu a lungo collaboratore del Salone dei Comics...