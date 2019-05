"No alla manifestazione di falconeria"

Altre notizie brevi

sabato, 25 maggio 2019, 09:32

Con la sentenza n. 62 del 21 maggio 2019, recentemente pubblicata, il TAR Firenze ha deciso nel merito il ricorso dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Veterinari, promosso contro il bando della Regione Toscana relativo alla Consulenza aziendale, ritenuto ingiustamente penalizzante per i tecnici liberi professionisti, “valutati”...

venerdì, 24 maggio 2019, 13:17

Prosegue sabato 25 e domenica 26 maggio a Guamo la 20a Festa de 'La Sorgente' promossa dal Gruppo Ricreativo La Sorgente' in collaborazione con il Comune di Capannori e la Provincia di Lucca con tanti eventi tra cui mercatini di arti e mestieri, musica, spettacoli e street food.

venerdì, 24 maggio 2019, 11:20

La Lucchesia avrà presto una nuova zona geografica di provenienza del tartufo toscano bianco. A proporne l'istituzione al Consiglio regionale è una delibera approvata dalla giunta nell'ultima seduta, su proposta dell'assessore all'agricoltura Marco Remaschi.

venerdì, 24 maggio 2019, 10:39

Il candidato sindaco Daniele Boschi, appoggiato dalla lista CasaPound Italia, chiuderà oggi la sua campagna elettorale a Marlia, in piazza Matteoni, dalle ore 19. Sarò presente anche il consigliere comunale di Lucca Fabio Barsanti.Nel pomeriggio Boschi renderà omaggio al monumento ai caduti di Marlia, cadendo la ricorrenza dell'entrata in guerra...

venerdì, 24 maggio 2019, 10:13

"Dall'inizio del 2019 i banchetti del Movimento 5 Stelle a Lucca non sono certo mai mancati, confermando una vicinanza ai cittadini davvero fuori dal comune. Quello di oggi 24 maggio è però abbastanza speciale. Risponde infatti alla chiusura della campagna elettorale per le elezioni europee e per alcuni comuni anche...

giovedì, 23 maggio 2019, 17:36

"Il Capo di Gabinetto di Menesini esercita poteri che la legge non gli consente. Ecco un altro esempio dell'amministrazione 'disinvolta' del PD capannorese". Scrive cosìDaniele Boschi, candidato sindaco per CasaPound Italia."Mi riferisco al suo ricoprire il ruolo di Responsabile di procedimento (RUP) per l'erogazione di alcuni contributi straordinari, e al...

giovedì, 23 maggio 2019, 17:34

Comitato Anpi Sezione intercomunale di Lucca augura buon compleanno alla partigiana Nara Marchetti: "Buon Compleanno alla nostra bella e cara Partigiana Nara Marchetti. Non si dicono gli anni di una Signora, ma si possono dire gli anni di Libertà che tu ci hai regalato con la tua militanza nella Resistenza,...

giovedì, 23 maggio 2019, 15:14

"La salvaguardia del territorio e le problematiche green legate alla lotta contro l'inquinamento e per la difesa del clima della Terra sono la battaglia dell'umanità di questo secolo, come ci hanno recentemente ricordato i giovanissimi con la loro manifestazione".

giovedì, 23 maggio 2019, 14:35

"Lucca non è un paese per vecchi. E mi dispiace perché prima o poi tutti noi, se saremo fortunati, raggiungeremo il 65esimo compleanno varcando così la soglia di quella che la demografia individua come fascia della popolazione anziana. Lucca non è attrezzata.

giovedì, 23 maggio 2019, 13:21

A pochi giorni dal voto, il gruppo di impegno civico Lucca@Europa lancia un proprio appello. “Le elezioni europee del prossimo 26 maggio interpellano ciascuno di noi. La posta in gioco è alta: rilanciare l’Unione Europea dandole un senso nuovo in coerenza con i trattati, i valori e i principi fondativi...