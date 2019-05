Capannori: successo per la manifestazione 'Tutti in gioco 2019'

lunedì, 6 maggio 2019, 14:07

Grande successo per la manifestazione 'Tutti in gioco 2019' promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Forum delle associazioni del Comune svoltasi sabato scorso in piazza Aldo Moro. La manifestazione, che pone al centro lo sport per tutti e l'inclusione, si è svolta al termine delle attività di promozione delle varie discipline sportive realizzate in tutte le scuole primarie del territorio comunale dalle associazioni sportive che fanno parte del Forum delle associazioni. Tante persone hanno visitato gli stand delle numerose realtà sportive locali che hanno distribuito materiale informativo e consentito a grandi e piccini di cimentarsi in vari sport e di conoscere le realtà sportive e di gioco del territorio. La manifestazione ha anche ospitato il Campionato Regionale di Calcio Balilla Paralimpico promosso da Associazione Sport Toscana Calcio Balilla in collaborazione con il Comune che è stato vinto da Simone Innocenti. Al secondo posto si è classificato Massimo Porciani e al terzo Francesco Pucci. In una gremita piazza Aldo Moro è avvenuta anche la premiazione del torneo di calcio 'Goal oltre i confini' che ha visto piazzarsi al primo posto la squadra "S.Anna United", al secondo la squadra 'Peace e Love Capannori' e al terzo 'I Guerrieri Marlia'.

Il pomeriggio di sport ha offerto ai partecipanti anche momenti di spettacolo. La piazza ed il palco sono stati infatti animati da artisti di strada, attori teatrali, mimo e artisti circensi tra i quali Luigi Ciotta, Marcel Zuluaga Gomez con Alice Macchi, Marta Mingucci, la Compagnia Circense "The Circus Gang". Presente anche Ludobus Legnogiocando una collezione di giochi in legno che si ispirano alla tradizione ludica italiana ed europea, in grado di coinvolgere chiunque: bambini, genitori, ragazzi.

A 'Tutti in gioco' hanno partecipato anche tanti alunni dei quattro Istituti Comprensivi del territorio.

Le associazioni sportive che hanno preso parte alla giornata sono: Armonia Danza Arte e Movimento; Atletica Virtus, Black Mamba Taekwondo, Club Scherma TBB, Nuova Cobra Marlia, DRK Sport ASD, Estate Giovani, Feluna, Amici delle Mura con gli Antichi Giochi di Strada, Warriors GoSp Slam Baskin, Gym Star, Hagakure Karate, Ibac Tatamusica Foredum, Libertas Provinciale, My Time, Pallavolo Nottolini, Pegaso, Polisportiva Capannori, Pugilistica Lucchese, Sport & Fun, Sport Toscana Calcio Balilla, Tenda di Giovanni, Twirling, Marciatori Marliesi, centro ippico 'Marilla' di Marlia.

Hanno partecipato all'evento anche altre associazioni, alcune delle quali legate al mondo della disabilità: F.A.S.M. L.A.S.A, L'Allegra Brigata, Il Sorriso di Stefano e la Mirko Ungaretti Onlus che ha promosso l'utilizzo del defibrillatore. In piazza anche letture animate per bambini promosse dalla biblioteca comunale 'Ungaretti'.