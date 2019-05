Sabato un corso per i medici di base sulla gestione del dolore nel paziente anziano

Altre notizie brevi

lunedì, 6 maggio 2019, 16:34

Dalla Lunigiana a Capraia, operatori sanitari e cittadini hanno celebrato in questo weekend la giornata mondiale del lavaggio delle mani, indetta per il 5 maggio dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la prevenzione delle infezioni e della sepsi.

lunedì, 6 maggio 2019, 16:30

Prosegue la manifestazione 'Le emozioni che muovono il mondo' promossa dal Comune in collaborazione con Cineforum Ezechiele 25,17, liceo scientifico 'Majorana' di Capannori, volontari del progetto 'Nati per leggere' Toscana, in collaborazione con il corso di studi in Filosofia dell'Università di Pisa.

lunedì, 6 maggio 2019, 15:40

Acque SpA comunica che, per consentire un intervento urgente sulla rete di distribuzione nel Comune di Capannori, domani, martedì 7 maggio dalle 8:30 alle 11:30 verrà interrotta l’erogazione idrica nelle vie di Colognora, di Circonvallazione e del Casalino (nel tratto compreso tra via di Colognora e il sottopasso della A11).

lunedì, 6 maggio 2019, 14:59

Tanti cittadini hanno partecipato domenica 5 maggio alla “Giornata internazionale dell’Ostetrica”, organizzata nell’auditorium della Pia Casa dalle Ostetriche dell’ambito territoriale di Lucca dell’Azienda USL Toscana nord ovest, in collaborazione con il Comune di Lucca e con molte associazioni del territorio.

lunedì, 6 maggio 2019, 14:07

Grande successo per la manifestazione 'Tutti in gioco 2019' promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Forum delle associazioni del Comune svoltasi sabato scorso in piazza Aldo Moro. La manifestazione, che pone al centro lo sport per tutti e l'inclusione, si è svolta al termine delle attività di promozione delle...

lunedì, 6 maggio 2019, 11:21

In Toscana è allarme gelo e la tensione è altissima tra gli agricoltori. Dopo le nevicate a bassa quota di ieri, gli occhi ora sono puntati sulle temperature delle prossime ore. «Se stanotte la colonnina di mercurio scenderà di nuovo sotto lo zero, sarà un disastro» afferma Francesco Miari Fulcis,...

lunedì, 6 maggio 2019, 11:11

Il dirigente scolastico, professor Marco Orsi, esprime i propri ringraziamenti al sindaco del comune di Lucca, professor Alessandro Tambellini, e all’assessore dell’edilizia scolastica, dottor Celestino Marchini.

domenica, 5 maggio 2019, 21:48

Presso la "Universe Virtual Art Gallery", galleria d'arte no profit a scopo culturale diretta da Bruno Pollacci, direttore dell'Accademia d'Arte di Pisa, si apre la mostra "Martha Walter: L'Americana con l'Impressionismo nel Cuore", visitabile gratuitamente fino al 31 maggio, 24 ore su 24 e con un semplice click da smartphone,...

domenica, 5 maggio 2019, 20:18

Lunedì 8 maggio alle ore 17.30 presso la Sala Tobino a Palazzo Ducale (Lucca Centro Storico), alla vigilia della Festa dell'Europa, incontreremo e ci potremo confrontare con Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di S. Egidio ed ex ministro.

domenica, 5 maggio 2019, 16:01

Giovedì 9 maggio alle 16 presso l'oratorio di S. Giuseppe - Museo della Cattedrale di Lucca la conferenza, a cura di Nadia Corfini, è dedicata alla descrizione della fase romanica della chiesa dei Santi Giovanni e Reparata, largamente corrispondente a quanto ancora oggi visibile.