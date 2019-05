Incontro "Si cresce in un mondo di sistemi " sabato a Lucca

giovedì, 9 maggio 2019, 16:34

L' Associazione Culturale Gaetano Salvemini organizza per docenti, famiglie e per i cultori della materia un incontro dal titolo "Si cresce in un mondo di sistemi " in data sabato 11 Maggio ore 16:30 presso la saletta dell'Alba via San Nicolao 63/A, Lucca.

L'argomento dell'incontro è un punto di convergenza tra le discipline psicologiche, biologiche e sociali che si occupano della crescita di un individuo come entità dinamica, una ecologia dello sviluppo umano . Dai primi imprinting racchiusi in un microsistema, famiglia e scuola, a tutte le relazioni che danno l'informazione e il confronto (sport, massmedia, internet nel contesto del eso - mesosistema). Naturalmente la società ha un ruolo non da meno nella formazione di un macrosistema, con la sua organizzazione, legislazione e struttura sociale che circonda i giovani e gli adulti . Il programma è intenso a cominciare dalle 16:30 con la presenza dell'Assessore alla Cultura Stefano Ragghianti, per le politiche sociali e formative l' Assessore Ilaria Vietina, la presidente della Commissione Politiche Giovanili del Comune di Lucca Maria Teresa Leone , la giornalista della Nazione Melissa Aglietti . Per l'Associzione Salvemini le psiologhe Claudia Matteucci, Elisa Lorenzoni, Membro Osservatorio degli Animali Comune di Lucca Paola Masini, il Sociologo e docente di Sicurezza Urbana prof. Renzo Ciofi.

Ingresso è gratuito.