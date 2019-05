Al Festival del Volontariato anche la meditazione Sahaja tra musica e danza orientale

giovedì, 9 maggio 2019, 16:35

Tra gli appuntamenti del Festival Italiano del Volontariato ce n'è uno per conoscere la meditazione e i suoi benefici, primo dei quali la manifestazione interiore della pace e dell'equilibrio. Si potranno sperimentare alcune tecniche per sciogliere tensioni e blocchi interiori e raggiungere uno stato di benessere a livello fisico, mentale ed emozionale. "Io medito, e tu?", questo il titolo dell'incontro gratuito, pensato per i giovani ma aperto a tutti, organizzato da Sahaja Yoga Italia e che avrà luogo sabato 11 maggio alle ore 21.15 presso la sala Tobino di Palazzo Ducale in piazza Napoleone.

Migliorare noi stessi per migliorare il luogo in cui viviamo. "È questo - spiegano gli organizzatori - l'invito che rivolgiamo ai cittadini. Quando la mente fa silenzio e siamo in consapevolezza senza pensieri sperimentiamo uno stato di pace che ci immerge in un profondo benessere e ci rivela una verità che non abbiamo mai conosciuto prima. Non è una fuga dalla realtà ma un mezzo straordinario per migliorare concretamente il mondo in cui viviamo. Una nuova consapevolezza individuale e collettiva che ogni essere umano può ottenere. L'obiettivo è raggiungere un momento di unione e connessione profonda, che ci fa provare amore per noi stessi e ciò che ci circonda".

I giovani, da ogni parte d'Italia, racconteranno la loro storia e proporranno la loro via per il benessere. Racconti, domande, risposte e meditazione. Canti e musica della tradizione orientale con il gruppo dei Nirmalights che trae ispirazione dalla cultura musicale indiana, pakistana e Sufi. In programma anche la danza classica indiana Bharatanatyam in costume tradizionale di Valeria Vespaziani e la danza di Madre Terra della danzatrice armena Ani Farokhians.

Informazioni: Laura 348 0917255 e Luciano 349 4353419. Stand in piazza Napoleone durante tutto il festival con informazioni sulle attività gratuite presso i centri diffusi su tutto il territorio nazionale.