Venerdì il professor Gino Fornaciari terrà la conferenza "San Davino svelato"

Altre notizie brevi

mercoledì, 1 maggio 2019, 13:16

Anche l'Italia dei Valori della provincia di Lucca esprime le proprie valutazioni in merito alla richiesta avanzata da CasaPound di Lucca di uno spazio pubblico per festeggiare il proprio decennale. "La Carta costituzionale - dichiara Capezzoli - vieta espressamente e sanziona la riorganizzazione del disciolto partito fascista; riorganizzazione che si...

martedì, 30 aprile 2019, 23:27

Riceviamo e pubblichiamo questa riflessione di Sinistra con Capannori sulla festa del primo maggio."Le feste servono a com-memorare, a ricordare insieme, ma anche e soprattutto a riflettere - è scritto in una nota -. Alla luce di ciò che è immodificabile (in quanto passato) prende però forma più nitidamente l'urgenza...

martedì, 30 aprile 2019, 21:19

Sarà presentata domani la lista elettorale di Fratelli d'Italia a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Salvadore Bartolomei. L'appuntamento è per domani, mercoledì 1 maggio, alle ore 19:30 presso il Bar Gemignani di Capannori (Via Lombarda Lammari n.177).

martedì, 30 aprile 2019, 17:54

Dal 2000 ad oggi le donne uccise in Italia sono state 3100 di queste 3 su 4 hanno perso la vita per mano di un parente, un marito o fidanzato. Un vero bollettino di guerra.

martedì, 30 aprile 2019, 14:20

Venerdì 3 maggio, a partire dalle 18, a ingresso libero, al Comitato elettorale di Luca Menesini (via Pesciatina, 119 a Lunata) sarà presentato il libro 'Le cure primarie e i servizi territoriali', scritto daGavino Maciocco (edito da Carocci).

martedì, 30 aprile 2019, 14:09

Domani, mercoledì 1 maggio, alle 11.30 in piazza Martiri sul lavoro a Capannori (davanti al forno Benvenuti), il candidato a sindaco del Centrodestra, Salvadore Bartolomei, e i candidati delle liste della coalizione (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Svolta Comune) depositeranno una corona d'alloro in ricordo e in memoria delle...

martedì, 30 aprile 2019, 12:37

La CGIL della provincia di Lucca esprime le proprie valutazioni, in merito alla richiesta avanzata da CasaPound di Lucca di uno spazio pubblico per festeggiare il proprio decennale. "L'Italia - spiega - è risorta dalle macerie della seconda guerra mondiale, triste eredità del ventennio fascista, sui valori fondanti della libertà,...

martedì, 30 aprile 2019, 12:05

"Come al solito - afferma amareggiata Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - la pesante scure delle famigerate liste d'attesa in sanità finisce per colpire inevitabilmente i cittadini e se a subirne le conseguenze sono gli anziani, ciò è ancora più insopportabile." "La storia dell'ultraottantenne lucchese - prosegue...

martedì, 30 aprile 2019, 12:04

Doppio appuntamento al Via Francigena Entry Point per sabato 4 maggio. Eventi a ingresso libero su prenotazione:

martedì, 30 aprile 2019, 11:34

Si ricorda che per prenotare il proprio intervento al consiglio comunale aperto sul tema “2030: Lucca capitale, o città ai confini dell'impero?”, in programma lunedì 6 maggio alle 17.00 a Palazzo Santini, è necessario inviare una richiesta all'indirizzo e-mail: ufficiopresidenzaconsiglio@comune.lucca.itentro le 12 del 3 maggio.