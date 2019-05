Capannori: un incontro sulla manutenzione dei sentieri escursionistici

lunedì, 13 maggio 2019, 14:28

Domani (martedì) alle ore 21.00 nella sala riunioni del Comune di Capannori in piazza Aldo Moro si terrà una serata formativa sul tema della manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici dedicati al trekking.

Il CAI sezione di Lucca, in collaborazione con il Comune di Capannori, condurrà l'incontro e illustrerà le metodologie da applicare per mantenere una rete sentieristica in ottimo stato, alla luce delle normative vigenti.