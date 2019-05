Musica al Caffè: i poeti dell'amore perduto. Omaggio ai cantautori di Genova

mercoledì, 15 maggio 2019, 17:01

I grandi cantautori e i più noti interpreti della scuola genovese sono i protagonisti del prossimo appuntamento con "Musica al caffè", in programma venerdì 17 maggio alle 21:45 al Caffè delle mura.

Il concerto si intitola "I poeti dell'amore perduto" e grazie alle parole e alla musica di Fabrizio de André, Luigi Tenco, Gino Paoli, Samuele Bersani, Vinicio Capossela e altri proporrà un viaggio attraverso l'amore, quello intenso, passionale, sofferto, goduto, spesso perduto. Ad accompagnarci in questo percorso nella grande canzone d'autore saranno la voce e il flauto di Laura De Luca, la chitarra di Meme Lucarelli, le percussioni di Andrea Pacini e la tromba e il flicorno di Alessio Bianchi.



In programma troviamo brani come Amore che vieni, amore che vai, La ballata delle vanità, Vedrai vedrai, Lontano lontano, Giudizi universali, Io so che ti amerò e molti altri, riarrangiati in chiave moderna, con qualche tocco di folk e jazz.



Il gruppo è composto da apprezzati musicisti che suonano insieme da sempre, ognuno con i suoi percorsi stilistici e le proprie esperienze, uniti dalla passione per la musica d'autore italiana.

Laura De Luca, nata e cresciuta a Lucca, diplomata in flauto traverso e con numerosi master in canto Jazz con la vocal coach Danila Satragno. Ho vissuto e lavorato diversi anni a Milano, suonando e cantando in formazioni varie, sempre legate alla musica d'autore e alla musica etnica, collaborando a lungo con artisti come Fabrizio De André e Roberto Vecchioni, sia in studio che dal vivo. Meme Lucarelli divide la sua vita musicale tra l'insegnamento della chitarra, la composizione e produzione originale e le collaborazioni eccellenti tra gli altri con Avitabile, Tony Hadley, Gatto Panceri, Robben Ford. Andrea Pacini, percussionista eclettico con esperienze importanti nel campo della musica etnica, jazz, fusion e new age, collaborando con musicisti del calibro di Fresu, Bollani, Tamburini, Tonolo, Guccini. Alessio Bianchi è un trombettista jazz con esperienza decennale e numerosissime collaborazioni con i grandi della musica jazz italiana e straniera, come Pietro Tonolo, Mauro Grossi, Nico Gori, Andrea Melani, Stefano Onorati.



L'ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. È possibile cenare al Caffè delle mura prenotando al 334 3412486.