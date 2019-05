Il M5S chiude la campagna elettorale

venerdì, 24 maggio 2019, 10:13

"Dall'inizio del 2019 i banchetti del Movimento 5 Stelle a Lucca non sono certo mai mancati, confermando una vicinanza ai cittadini davvero fuori dal comune. Quello di oggi 24 maggio è però abbastanza speciale. Risponde infatti alla chiusura della campagna elettorale per le elezioni europee e per alcuni comuni anche della nostra Provincia". Così il M5S in una nota.

"In Piazza San Frediano a partire dalle ore 15 si presenteranno alla spicciolata portavoce in carica, candidati alle comunali e sicuramente Lisa Giuggiolini candidata lucchese al Parlamento europeo.

Cittadini siete tutti invitati a partecipare per chiudere nel più vero spirito pentastellato una campagna elettorale condotta dal Movimento inizialmente all'insegna dell'hashtag #SeLoDiciamoLoFacciamo e terminata con il motto continuareXcambiare.

Alla chiusura dell'evento in piazza tutti i cittadini della piana sono poi invitati a spostarsi a Capannori per l'aperitivo con Simone Lunardi candidato Sindaco di Capannori, dalle ore 19 in Via della Libertà 32 presso la sede del comitato elettorale M5S, oppure i versiliesi potranno partecipare all'aperitivo con Vasco Merciadri candidato Sindaco di Massarosa, sempre dalle 19 a Massarosa in Via Cenami. Per info 3389246535.

Si ricorda a tutti di andare a votare domenica 26 maggio perchè è importante continuareXcambiare".