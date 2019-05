Un corso per diventare volontari ABIO

giovedì, 2 maggio 2019, 14:32

ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale - è stata fondata per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale e ridurre al minimo il potenziale rischio di trauma che ogni ricovero presenta. Il volontario collabora con le diverse figure operanti in ospedale per attuare, ciascuno nel proprio ruolo, una strategia di attiva promozione del benessere del bambino e della sua famiglia

Per diventare volontari ABIO bisogna essere maggiorenni e frequentare un Corso di formazione obbligatorio, composto da 5 incontri in aula e 60 ore di tirocinio.

Nel primo incontro informativo si illustreranno la struttura, gli scopi, le attività dell’Associazione ed i requisiti del volontario ABIO. Al termine dell’incontro informativo gli aspiranti volontari decideranno se frequentare il Corso di formazione.

L’incontro informativo si terrà il 9 maggio dalle ore 14 alle ore 16 alla Biblioteca Agorà in via dei Servi a Lucca.

Per partecipare è indispensabile iscriversi telefonicamente.

L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al Corso.

Informazioni ed iscrizioni:

tel. 370 3538111 – e.mail: formazione.abiolucca@gmail.com