Musica al Caffè: a tutto swing con Andrea Vincenti e il suo swingtet

Altre notizie brevi

mercoledì, 29 maggio 2019, 22:16

La manifestazione Liberamente Jazz che si sarebbe dovuta svolgere venerdì 31 maggio in piazza San Francesco è stata rimandata. Gli organizzatori e l'amministrazione comunale ritengono di poterla riproporre agli inizi del mese di settembre, in modo da poter rispondere alle richieste emerse da parte della Soprintendenza negli ultimi quindici giorni...

mercoledì, 29 maggio 2019, 22:13

Domenica 2 giugno alle 10 nella sede del Museo Linea Gotica Garfagnana a Molazzana, in occasione dei festeggiamenti per il terzo anno di attività del museo, sarà inaugurato uno spazio espositivo di reperti di alcuni degli aerei abbattuti/caduti (alcuni molto interessanti).

mercoledì, 29 maggio 2019, 22:10

E' veramente una triste notizia: il partigiano Paolo Boldracchi ci ha lasciato. Era il partigiano della nostra sezione, che aveva combattuto nella Resistenza della Provincia di Alessandria, era l’amico, il compagno, un uomo di bontà e generosità, che lo portava a frequentare le nostre iniziative.

mercoledì, 29 maggio 2019, 15:51

Venerdì 31 maggio alle ore 18, alla sede dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, sarà presentata da Bruno Micheletti, consigliere dell’associazione e direttore dell’Istituto Storico Lucchese sezione di Bagni di Lucca, la “Collezione Bartoli”, una raccolta di mille cartoline provenienti dai vari paesi del mondo, le quali hanno tutte un denominatore comune...

mercoledì, 29 maggio 2019, 15:22

Sono stati proclamati due scioperi generali per l’intera giornata lavorativa per venerdì 31 maggio da parte delle organizzazioni sindacali che si occupano di Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Pulizie, CupTel, Servizi Integrati/Multiservizi e altro e per lunedì 3 giugno da parte delle cooperative sociali.

mercoledì, 29 maggio 2019, 14:55

Da sabato primo giugno, come già annunciato più volte, entra in vigore in Toscana il Codice Celiachia, che consentirà ai pazienti con morbo celiaco o dermatite erpetiforme di prendere i prodotti alimentari specifici semplicemente esibendo un codice abbinato alla tessera sanitaria.

mercoledì, 29 maggio 2019, 14:34

«Ebbene: nella Toscana sul cui equilibrio contabile della sanità Enrico Rossi si è fatto fior di campagne elettorali, si è scongiurato per un pelo il commissariamento. E ora i cittadini si ritrovano sul capo 8.820.000 euro di debito di default da qui al 2037.

mercoledì, 29 maggio 2019, 14:11

Venerdì 31 maggio è in programma ancora un'iniziativa di “Amico Museo”, la rassegna della Regione Toscana a cui ha aderito anche il Comune di Lucca per valorizzare il patrimonio museale del territorio. L'appuntamento è al museo multimediale della via Francigena (ex Casa del Boia) alle ore 21.

mercoledì, 29 maggio 2019, 14:09

Si è svolto ieri mercoledì nella sede Cisl a S.Anna il consiglio direttivo di Lucca per eleggere all'interno della Slp Cisl gruppo Poste di Toscana Nord il nuovo coordinatore provinciale. Passaggio di consegne ufficializzato tra Marco Tortelli che lascia per raggiunti limite di mandati (ne ha svolti ben tre) e...

mercoledì, 29 maggio 2019, 12:56

Via libera del consiglio regionale alla mozione del capogruppo di Forza Italia Maurizio Marchetti sull'utilizzo consapevole degli strumenti digitali tra i ragazzi delle scuole, anche ai fini del contrasto a bullismo e cyber bullismo in ambiente scolastico con limitazione dei tempi e degli spazi di utilizzo di smartphone e tablet...