Martedì il seminario "I microrganismi come bioindicatori dell'ambiente"

venerdì, 3 maggio 2019, 17:34

Graziano Di Giuseppe, ricercatore presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Protistologia (SIP) onlus terrà un seminario dal titolo “I microrganismi come bioindicatori dell’ambiente”. Le crescenti attività antropiche stanno influenzando la sostenibilità del sistema ambiente ed è perciò indispensabile conoscere l'impatto ambientale prodotto e attivamente cercare di ridurlo. In questo contesto, il compito principale dei vari operatori è quello di estendere le conoscenze sull’ambiente stesso e di utilizzare gli strumenti di indaginepiù diversi, essendo ciascuno capace di aggiungere una nuova conoscenza alla complessa realtà che un ambiente è e di indicarci talora anche nuove prospettive lungo cui avvicinarsi a tale realtà. Uno di tali nuovi strumenti è rappresentato dai microrganismi unicellulari, che in tutti gli ecosistemi sono quelli che per prima percepiscono qualsiasi cambiamento ambientale e la loro reazione determina il comportamento dei livelli superiori. Nel corso del seminario verranno illustrate le potenzialità dell’utilizzo di un particolare gruppo di microrganismi unicellulari (i protisti) come bioindicatori e strumenti d’indagine per la salvaguardia della qualità ambientale. Verranno inoltre brevemente descritte alcune linee di ricerca universitaria condotte in tale campo di indagine. Il seminario verrà seguito da un’esperienza pratica che coinvolgerà il pubblico ed in cui verrà mostrato come è possibile estrarre il DNA da organismi viventi utilizzando del semplice materiale comunemente presente nelle nostre case. Sarà inoltre possibile osservare ai microscopi preparati di cellule vive di microrganismi.

Appuntamento martedì 7 maggio dalle ore 21 presso la sede del Gruppo micologico e naturalistico lucchese "B. Puccinelli" in via Urbiciani 380 a San Concordio - Lucca, a cura del Gruppo stesso si terrà un seminario curato dal Prof. Graziano Di Giuseppe dell'Università di Pisa, così come meglio descritto nel documento allegato.