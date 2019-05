Al teatro Nieri la compagnia Experia con, in prima assoluta, “Questa è la guerra”

venerdì, 3 maggio 2019, 18:02

Sabato alle ore 21:15, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano si terrà il secondo appuntamento della rassegna “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca.

In scena la Compagnia Experia con, in prima assoluta, “Questa è la guerra” commedia in tre atti di Andrea Ade Visibelli.

Lo spettacolo

A otto anni di distanza dalla prima messinscena della Compagnia dei Pezzenti, torna in teatro la belligerante, trincerata, esplosiva commedia di Ade Visibelli in una versione rinnovata e ancora più agguerrita.

Tre eroici (?) soldati al fronte, impegnati a difendere il sacro suolo italico dall’avanzata dell’esercito austroungarico, pronti a guadagnarsi un ruolo nella Storia e un posto d’onore nel ben noto trionfo di Caporetto. O forse no.

PERSONAGGI / INTERPRETI

Aldo / Daiana Lorenzetti

Uberto / Fabrizio Petri

Ettore / Gregorio Ghilarducci

Colonnello Tenente Augusto / Sara Billi

Rossana/Franz/Pasquale / Vanessa Orsi

Padre Leone / Alessandro J Bianchi

e con Stefania Mariggiò e Alessandro Fulceri

Regia di TIZIANO ROVAI

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto, per i bambini tra i 6 e i 12 anni, € 6,00 e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Tutti i programmi delle rassegne e dei Festival teatrali organizzati dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it (in aggiornamento).