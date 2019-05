A Palazzo Ducale incontro con Andrea Riccardi

Altre notizie brevi

domenica, 5 maggio 2019, 21:48

Presso la "Universe Virtual Art Gallery", galleria d'arte no profit a scopo culturale diretta da Bruno Pollacci, direttore dell'Accademia d'Arte di Pisa, si apre la mostra "Martha Walter: L'Americana con l'Impressionismo nel Cuore", visitabile gratuitamente fino al 31 maggio, 24 ore su 24 e con un semplice click da smartphone,...

domenica, 5 maggio 2019, 16:01

Giovedì 9 maggio alle 16 presso l'oratorio di S. Giuseppe - Museo della Cattedrale di Lucca la conferenza, a cura di Nadia Corfini, è dedicata alla descrizione della fase romanica della chiesa dei Santi Giovanni e Reparata, largamente corrispondente a quanto ancora oggi visibile.

domenica, 5 maggio 2019, 10:12

In occasione dell'evento "I Fossi dell'arte", sabato 18 maggio, alle 17,30 in via del Fosso n153, di fronte lo studio del pittore Fabrizio Barsotti, ci sarà l'arrivo di Lucida Mansi con scene e dialoghi curati e interpretati da Emanuela Gennai che sarà accompagnata da un personaggio misterioso.

domenica, 5 maggio 2019, 09:47

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, interviene dopo il successo di ieri della Lucchese contor il Pontedera."Un grande ringraziamento ed un grande abbraccio ai giocatori ed all'allenatore della Lucchese - dichiara - che hanno compiuto un'impresa sportiva esemplare, che rende la città orgogliosa di loro.

sabato, 4 maggio 2019, 19:18

Questa mattina, in occasione della presentazione del candidato sindaco leghista a Capannori, un gruppo di genitori ha raggiunto e consegnato direttamente al Ministro Salvini, presente all'evento, una lettera. Nel documento, redatto a cura dei genitori per la libera scelta vaccinale della Provincia, in sinergia con la realtà toscana, si riferiscono...

sabato, 4 maggio 2019, 18:51

Pioggia, temporali forti, neve e vento sono previsti per domani, domenica 5 maggio, in tutta la Toscana in conseguenza dell'approfondirsi della depressione che interessa già oggi la regione e che determinerà generale maltempo ed un forte calo delle temperature.

sabato, 4 maggio 2019, 18:49

"L'entusiastica risposta della città per discuterne il futuro ci riempie di orgoglio". Lo sostengono in una nota i gruppi di SìAmoLucca, Lucca in Movimento, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, che con le firme dei loro nove consiglieri comunali hanno fatto convocare per lunedì 6 maggio alle ore 17 la...

sabato, 4 maggio 2019, 12:54

Per il 12 maggio saranno attivi una serie di servizi utili per accogliere pellegrini, fedeli e tutta la comunità che vorrà partecipare a questa importante giornata che vede l’inizio del ministero episcopale a Lucca del vescovo Paolo Giulietti.

sabato, 4 maggio 2019, 12:12

Domenica 12 maggio. Escursione al Monte Croce sulle Alpi Apuane. Partendo dal paese di Palagnana, saliremo fino ai prati e alla vetta del Monte Croce (1312 m), per ammirare le straordinarie fioriture e i bellissimi panorami apuani.

venerdì, 3 maggio 2019, 19:09

Quota cento apre il ventaglio delle opportunità di lavoro anche nella nostra provincia e a brevissima scadenza, come annuncia Massimo Petrucci, segretario Cisl Funzione Pubblica.