Ordinanza per la manutenzione di alberi su un terreno privato a Sant'Anna

Altre notizie brevi

martedì, 21 maggio 2019, 16:28

Si terrà lunedì 27 maggio alle 21 il consiglio comunale straordinario dedicato alla sicurezza della scuola primaria Orsi-La Pira. È stata la stessa maggioranza a convocarlo, con l'obiettivo di sgombrare il campo da qualsiasi dubbio: l'edificio è a norma, dotato di regolare certificazione statica e in attesa dell'intervento di adeguamento...

martedì, 21 maggio 2019, 16:22

Si svolgerà giovedì 27 giugno alla Cittadella della Salute (Campo di Marte - Lucca) l’incontro annuale sui progetti di cooperazione internazionale delle aziende sanitarie dell’area vasta toscana nord-ovest.Nel corso dell’iniziativa sarà presentato lo stato di avanzamento dei progetti in corso e verranno discusse le nuove proposte, in particolare nella prospettiva...

martedì, 21 maggio 2019, 16:18

«Lo scorso febbraio ho presentato in Consiglio regionale una mozione dedicata alla salvaguardia degli appostamenti, che in mancanza di un nuovo Piano Faunistico impegnava la Giunta nella persona dell’Assessore Remaschi ad intervenire per modificare la normativa in essere in modo da consentire ai titolari di cedere la propria autorizzazione o...

martedì, 21 maggio 2019, 14:04

L’Eritrea è un paese che fa parte della nostra storia e del nostro passato coloniale, dove si parlava ed insegnava italiano. Asmara la sua capitale è una piccola Roma dove si può trovare il Cinema Impero ed il Caffè Moderno, ma anche la Farmacia Centrale o l’edifico Fiat Tagliero.

martedì, 21 maggio 2019, 12:21

In occasione delle elezioni amministrative ed europee di domenica 26 maggio, la Biblioteca comunale "G. Ungaretti" presso il Polo culturale Artemisia, in quanto sede di seggio, rimarrà chiusa al pubblico sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 maggio per l'intera giornata e martedì 28 solo al mattino, riaprendo regolarmente a...

martedì, 21 maggio 2019, 11:59

Giovedì prossimo dalle ore 17 alle 20 in piazza San Michele (presso il Loggiato Pretorio) sarà presente per incontrare gli elettori Marilena Grassedonia, capolista de La Sinistra nella nostra Circoscrizione.

martedì, 21 maggio 2019, 10:30

A causa del mal tempo l'iniziativa “Un amico ti aspetta”, inizialmente prevista per domenica 19 maggio è stata rinviata a nuova data. L'appuntamento al Canile di Pontetetto sarà per domenica 26 maggio, sempre alle ore 16, con le stesse modalità già programmate.

martedì, 21 maggio 2019, 09:45

2019 – Poste Italiane conquista il 15° posto nella graduatoria mondiale 2019 per reputazione e valore del marchio stilata da Brand Finance per il settore assicurativo, e sale in vetta alla classifica nazionale.

lunedì, 20 maggio 2019, 20:45

Doppio appuntamento domani (martedì 21 maggio) per Luca Menesini, con due iniziative, nel segno della convivialità e della buona musica, per incontrare la popolazione. Alle ore 18 al bar Masini in viale Europa a Lammari è in programma "Un aperitivo con Luca".

lunedì, 20 maggio 2019, 16:33

Nell'ambito della mostra fotografica "La Bellezza oltre l'Apparenza", dedicata al fantasismo iconografico di Leonardo Da Vinci, si terrà mercoledì 22 maggio alle ore 17 all'Oratorio di San Giuseppe, la conferenza del professor Francesco Micheli su "Leonardo Scultore".