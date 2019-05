Panchieri (Pd): "Si affrontino le questioni nelle commissioni consiliari e in consiglio comunale"

sabato, 11 maggio 2019, 11:36

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del PD, interviene rivolgendosi ai gruppi consiliari di centro-destra.



"Di consiglio straordinario in consiglio straordinario - commenta -, questa sembra essere la nuova linea di condotta dei gruppi consiliari del centro-destra; una sorta di neogrillismo alla lucchese. Ci sono stati più di 40 interventi in consiglio comunale. Bene. Ma che si sostenga che è stata una prova di alto livello è veramente sconcertante. A parte qualche utile suggerimento, si è trattato di interventi riassuntivi di problemi già ampiamente noti a tutti i consiglieri, per cui nulla è cambiato con l'evento del consiglio straordinario. Credo proprio che replicare una esperienza del genere sarebbe ridicolo. Si affrontino le questioni nelle commissioni consiliari e in consiglio comunale. In queste sedi si eserciti la capacità politica di portare un contributo e di arrivare a decisioni fruttuose per il bene comune. Il resto è fuffa, persino stucchevole".