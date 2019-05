Polizia, Mosap 'Assunzioni direzione giusta'

Altre notizie brevi

mercoledì, 22 maggio 2019, 19:00

Domani sera alle 21 a Capannori in via Carlo Piaggia 8 presso il comitato per Bartolomei Sindaco, si terrà un incontro aperto a tutti con il Dott Fabio Dragoni, imprenditore e editorialista economico de La Verità e Roberto Calletti, di Lega Lucca, i temi discussi saranno: trattati europei e finanza...

mercoledì, 22 maggio 2019, 17:46

Giovedì 23 Maggio con inizio alle ore 14,30 a Lucca, VILLA BOTTINI, via Elisa 9, si terrà, nell'ambito del Progetto "FACCIAMO RETE: progetto di formazione per dirigenti e operatori di associazioni di promozione sociale e associazioni che intendono iscriversi nel registro del terzo settore", un convegno con tematiche di sicuro...

mercoledì, 22 maggio 2019, 15:08

Sono due le occasioni di domani (giovedì) per incontrare Luca Menesini. Proseguono infatti gli eventi all'insegna della convivialità per parlare con la popolazione. L'appuntamento più importante si svolgerà in piazza del mercato a Marlia. Dalle ore 20 ci sarà "Menesini per Marlia", una serata con cibo e musica.

mercoledì, 22 maggio 2019, 15:08

"A Capannori serve una figura terza che tuteli i cittadini nei confronti dell'amministrazione. Questi è il Difensore civico, e non il 'Comune amico' di Menesini". Scrive così Daniele Boschi, candidato sindaco di CasaPound a Capannori."Serve infatti un'istituzione di garanzia a tutela del cittadino, con il compito di accogliere i reclami...

mercoledì, 22 maggio 2019, 14:28

A Montecarlo, presso i locali della ex Chiesa della Misericordia (in via Cerruglio 33), la sera di venerdì 31 maggio alle ore 21, si terrà uno spettacolo di recitazione di canti danteschi inerente il famoso poema dal titolo: “La Divina Commedia: il viaggio più affascinante dell’umanità! - Un viaggio ancora attuale”.

mercoledì, 22 maggio 2019, 13:23

In occasione delle elezioni amministrative ed europee di domenica 26 maggio l'amministrazione comunale ha organizzato per i cittadini residenti, un servizio di trasporto gratuito ai seggi elettorali per gli elettori non deambulanti.

mercoledì, 22 maggio 2019, 13:14

Fino al 1° giugno in via Vecchia Pesciatina, in prossimità dell'intersezione con via Papa Giovanni XXIII, insisterà il cantiere per la sostituzione della tubazione del gas. A tutela della pubblica sicurezza quindi il Comune ha emesso una proroga alla specifica ordinanza (inizialmente per il periodo dall'8 al 18 maggio) che...

mercoledì, 22 maggio 2019, 12:42

Venerdì 24 maggio, alle 18.30, presso lo Studio Daris, via del Gallo 9, conversazione con Gianni Quilici sul dilemma: "Ha senso oggi la poesia?" con la partecipazione di Marisa Cecchetti (poetessa), Daniele Luti (critico), Enzo Guidi (scrittore), Pierangelo Scatena (poeta e psichiatra), Virginio Bertini (poeta), Luciano Luciano (critico).

mercoledì, 22 maggio 2019, 11:56

A nove mesi di distanza dalla posa della prima pietra, domani mattina (23 maggio) alle ore 11 a Carraia verrà inaugurata la nuova fattoria didattica "Terra nostra", che segna un importante passo avanti per il progetto di accoglienza delle persone con disabilità a cui Anffas Lucca lavora da anni.

mercoledì, 22 maggio 2019, 11:02

Domani, giovedì 23 maggio 2019 si celebra il 27° anniversario delle stragi di Capaci e di via d'Amelio e per assicurare che le scuole di tutto il Paese siano coinvolte nella ricorrenza dal MIUR - Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione- è partito l'invito ad organizzare, in...