Porcari, amministrazione replica a minoranza: "Nessun ostruzionismo su documenti richiesti"

Altre notizie brevi

sabato, 18 maggio 2019, 17:26

Sabato 24 maggio, inaugura presso l’Hotel Ilaria di Lucca l'esposizione personale “Sleeping song” di Michaela Kasparova. Una serie di dipinti a tecnica mista su tela, frutto del suo lavoro creativo degli ultimi mesi.

sabato, 18 maggio 2019, 13:22

L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda agli assistiti celiaci che dal 1° giugno 2019 cesserà la validità dei buoni cartacei, che pertanto oltre quella data non saranno più utilizzabili.

sabato, 18 maggio 2019, 13:06

Andrà in onda lunedì 20 maggio, alle ore 20 su Noi Tv, una nuova trasmissione del ciclo “Salute!” ideato dall’Azienda USL Toscana nord ovest con la collaborazione di alcune delle emittenti locali accreditate a livello regionale.

sabato, 18 maggio 2019, 13:03

"La decisione del TAR della Toscana che ha sospeso in via cautelare la caccia in braccata al cinghiale, è di fatto una condanna a morte per tante produzioni viti-vinicole della Toscana e quindi per tante aziende che sulle viti e sul vino di qualità hanno fatto investimenti cospicui" così Luca...

sabato, 18 maggio 2019, 12:38

A causa del maltempo la manifestazione 'La Piazza dei bambini' promossa dall'associazione 'Aurea Eventi' in collaborazione con il Comune in programma domani (domenica 19 maggio) in piazza Aldo Moro è stata rinviata in data da destinarsi.

sabato, 18 maggio 2019, 10:20

I due candidati sindaci Luca Menesini per Capannori e Simona Alfani per Montecarlo, hanno incontrato gli iscritti del PSI provinciale di Lucca e Piana, nel pomeriggio di giovedì 16 maggio presso il Bar Colibrì via Pesciatina.

venerdì, 17 maggio 2019, 19:06

Sabato 18 maggio alle ore 18 alla libreria Ubik si terrà la presentazione del libro di Francesco Magrini in collaborazione con l'A.S.D. L'allegra Brigata "Lo pneumotorace non mi ha fermato".

venerdì, 17 maggio 2019, 17:30

venerdì, 17 maggio 2019, 14:28

Prorogata fino al 28 maggio la possibilità di adesione al calendario Vivi Lucca, strumento voluto dall'amministrazione comunale per rendere più agevole la programmazione e la pianificazione degli appuntamenti culturali del territorio. L'avviso riguarda in particolare gli eventi che si svolgeranno nella seconda parte dell'anno, in corrispondenza del Settembre Lucchese e...

venerdì, 17 maggio 2019, 12:58

Sistema Ambiente Spa informa che il giorno 21 maggio, dalle 10:50 alle 14, a causa di assemblea del personale, potrebbero verificarsi dei disservizi nella raccolta domiciliare e nei servizi tecnico amministrativo presso le sedi della medesima.