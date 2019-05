Poste Italiane entra nella top 100 mondiale delle assicurazioni, conquista il 15° posto

Altre notizie brevi

martedì, 21 maggio 2019, 10:30

A causa del mal tempo l'iniziativa “Un amico ti aspetta”, inizialmente prevista per domenica 19 maggio è stata rinviata a nuova data. L'appuntamento al Canile di Pontetetto sarà per domenica 26 maggio, sempre alle ore 16, con le stesse modalità già programmate.

lunedì, 20 maggio 2019, 20:45

Doppio appuntamento domani (martedì 21 maggio) per Luca Menesini, con due iniziative, nel segno della convivialità e della buona musica, per incontrare la popolazione. Alle ore 18 al bar Masini in viale Europa a Lammari è in programma "Un aperitivo con Luca".

lunedì, 20 maggio 2019, 16:33

Nell'ambito della mostra fotografica "La Bellezza oltre l'Apparenza", dedicata al fantasismo iconografico di Leonardo Da Vinci, si terrà mercoledì 22 maggio alle ore 17 all'Oratorio di San Giuseppe, la conferenza del professor Francesco Micheli su "Leonardo Scultore".

lunedì, 20 maggio 2019, 16:16

Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nella rinnovata piazza Aldo Moro di Capannori torna il mercato contadino di filiera corta che ha debuttato con successo la scorsa settimana. Si tratta di un mercato agricolo di vendita diretta da parte dei produttori agricoli locali promosso dalla CIA Toscana Nord, Coldiretti...

lunedì, 20 maggio 2019, 14:43

I ragazzi del liceo scientifico Majorana di Capannori e il Gruppo Gianburrasca dell'associazione Guarnieri di Lucca sono stati selezionati per partecipare al XXI Franco Agostino Teatro Festival: giovedì 23 maggio saranno in scena al teatro San Domenico di Crema, in provincia di Cremona, per presentare gli spettacoli originali intitolati 'Venuti...

lunedì, 20 maggio 2019, 14:43

Giovedì 23 maggio alle ore 21 presso la sala comunale in piazza Aldo Moro si terrà una tavola rotonda per raccogliere le proposte per sviluppare insieme un progetto per realizzare un centro di aggregazione polivalente per tutti i giovani di Capannori - informa con una nota +Capannori Lista Luca Menesini...

lunedì, 20 maggio 2019, 12:21

L’associazione Culturale Amici del Machiavelli invita alla presentazione del libro di Giancarlo Mazzuca "Quei patti benedetti". Cosa resta oggi dei Patti Lateranensi? (Mondadori 2019). L’evento si svolgerà, venerdì 24 maggio con inizio alle ore 16 :30, presso l’Auditorium Fondazione Banca del Monte, Piazza San Martino 4, Lucca.

lunedì, 20 maggio 2019, 12:09

"E' una ovvietà ma ricordarcela e soprattutto ricordarla a chi ci governa è sempre utile: laddove c'è meno crescita e meno lavoro si vive peggio e si muore prima" così Giacomo Martelli, presidente delle Acli Toscana commenta la classifica sulla qualità della salute in Italia fatta dal centro studi...

lunedì, 20 maggio 2019, 11:37

Assemblea pubblica a Mugnano sulla viabilità. L'assessore al traffico incontra i cittadini mercoledì 22 maggio alle 21.15 ai campi di calcetto in via Viaccia. All'ordine del giorno la situazione della circolazione in via di Mugnano e via Viaccia e l'eventuale istituzione di zone Trenta.

domenica, 19 maggio 2019, 16:36

La pioggia insiste e cadrà sulla Toscana ancora fino a domani. La Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato ancora il codice giallo per pioggia, già emesso venerdì, e prolungato poi fino alle 12 di oggi, fino alle ore 14 di domani, lunedì 20 maggio.