Premio letterario internazionale "Cattolica Pegasus": un riconoscimento ad Angelo Pellini

Altre notizie brevi

venerdì, 3 maggio 2019, 15:47

Programma ricco di eventi domenica 5 maggio a Lucca per la “Giornata internazionale dell’Ostetrica”.

venerdì, 3 maggio 2019, 15:15

La capogruppo della Lega in Consiglio regionale Elisa Montemagni ha presentato un’interrogazione per fare chiarezza sulla richiesta di contributi del Comune di Porcari per la scuola primaria Orsi: «i contributi ai quali si fa riferimento sono quelli che la Regione riserva ad interventi urgenti ed indifferibili nel settore dell’edilizia scolastica...

venerdì, 3 maggio 2019, 14:14

Europarlamentare uscente, 33 anni. Attiva e competente nel Parlamento Europeo, si è occupata soprattutto di immigrazione, di lotta all'evasione ed elusione fiscale delle multinazionali e di lotta alla corruzione e alle mafie a livello europeo. E' stata relatrice per la riforma del trattato di Dublino, passata con i due terzi...

venerdì, 3 maggio 2019, 10:11

Il Polo Tecnologico Lucchese e Formetica insieme per promuovere l’economia 4.0. Venerdì 10 maggio 2019, alle ore 15.00, presso la sede del Polo Tecnologico si terrà il seminario gratuito "Economia 4.0 e digital transformation”.

venerdì, 3 maggio 2019, 09:45

Officina Natura di nuovo pronta per i campi estivi 2019. Organizzerà due differenti campi estivi: uno per bambini dai 8 ai 11 anni e uno per ragazzi dai 12 ai 16 anni. Le prenotazioni saranno accettate entro il 31 maggio."Per i bambini più piccoli - spiega - le date saranno...

venerdì, 3 maggio 2019, 09:01

Si svolgerà martedì 7 maggio alle 18 la presentazione del libro di Beppe Calabretta "I Sogni del Vecchio Marinaio e altri racconti" (Tra Le Righe Libri) alla Libreria Lucca Libri - Caffè Letterario, in Viale Regina Margherita, 113, a Lucca.

giovedì, 2 maggio 2019, 20:51

Sabato 4 maggio alle 16 si terrà l'8^ edizione della Marcia della Misericordia S. Gemma Galgani - 5^ Passeggiata per Giulia, organizzata dalla Misericordia S. Gemma Galgani.

giovedì, 2 maggio 2019, 17:29

giovedì, 2 maggio 2019, 16:43

Riparte Le Rinascenze, seconda edizione del fortunato format proposto al suo debutto lo scorso anno nel suggestivo parco della Villa Reale di Marlia. Stessa location per la manifestazione che lascia immutata l’atmosfera di aggregazione e divertimento ma aggiunge delle novità per quanto riguarda gli allestimenti, i laboratori e le esclusive...

giovedì, 2 maggio 2019, 15:59

Nella chiesa di Santa Caterina, una delle architetture barocche più importanti di Lucca, è stata collocata nei giorni scorsi una nuova opera del pittore lucchese Giovanni Lorenzetti Fusari: laMadonna del Rosario, una delle iconografie sacre più popolari e diffuse nell'arte occidentale.