Presentazione "Le Sinfonie di Luigi Boccherini" all'interno della giornata "Omaggio a Luigi Boccherini"

Altre notizie brevi

lunedì, 27 maggio 2019, 20:35

Corso sul Giornalismo "Da Scott al web attraverso la scrittura" tenuto nei sabati 1, 8 e 22 Giugno dalle ore 9 alle ore 13 presso l'Auditorium della Casa delle Associazioni, in via San Nicolao 81 a Lucca.

lunedì, 27 maggio 2019, 17:10

"La vittoria complessiva dei candidati sindaci del Pd in provincia di Lucca premia il buon governo del centrosinistra e la maggiore aderenza alla realtà dei nostri programmi.A Capannori, Borgo a Mozzano, Barga e Castelnuovo Garfagnana recuperiamo voti che nello stesso giorno alle Europee sono finiti alla Lega.

lunedì, 27 maggio 2019, 16:26

Alla Misericordia di Lucca sono disponibili 4 posti per il servizio civile regionale rivolto ai giovani da 18 a 29 anni. Alle persone selezionate sarà erogato un rimborso spese mensile di 433€. La domanda deve essere fatta tramite internet entro le ore 14 del 7 Giugno 2019.

lunedì, 27 maggio 2019, 16:16

La sezione Auser-Sesto dell’Istituto Storico Lucchese e la parrocchia di Badia di Cantignano, venerdì 31 maggio alle ore 16:30, organizzano presso la chiesa di Badia di Cantignano, Capannori, una conferenza sulla misurazione del tempo con i seguenti interventi:

lunedì, 27 maggio 2019, 12:23

Lucca Crea, con il presidente Mario Pardini e il direttore generale Emanuele Vietina, esprimono sincere condoglianze ai familiari di Saverio Bruschini e ricordano la figura di questo grande appassionato di comics, che per primo in Italia ideò una scuola per fumettisti e fu a lungo collaboratore del Salone dei Comics...

domenica, 26 maggio 2019, 19:30

Luciano Cotrozzi della Cisl Fp: "In merito all'increscioso episodio verificatosi all'ospedale S. Luca, CISL FP nel condannarlo come atto vile e pericoloso esprime condivisione sui commenti che la direzione della usl toscana nord ovest ha pubblicamente espresso e la invita a fare di tutto per individuare la causa e l'autore...

domenica, 26 maggio 2019, 19:28

Giovedì 30 maggio alle 16 il Centro Chiavi d'Oro, nell'ambito del programma "Percorsi d'arte a Lucca", ospiterà la conferenza dal titolo "L'arte del gioco" a cura di Maria Grazia Cacciapaglia.

domenica, 26 maggio 2019, 13:54

Piove e continuerà a farlo anche domani, con temporali forti, ma sparsi, attesi lunedì 27 maggio in Valdichiana, lungo la costa e nell'immediato entroterra da Cecina a Castiglione della Pescaia, nell'alto bacino dell'Ombrone fino a tutta la Toscana del sud. Se la passa meglio solo la Lunigiana e la Garfagnana.

sabato, 25 maggio 2019, 14:52

Il WWF Alta Toscana ha appreso che il comune di Lucca ha organizzato per i giorni 1 e 2 giugno, nell'ambito della manifestazione "Lucca medievale", una esibizione di falconeria:

sabato, 25 maggio 2019, 09:32

Con la sentenza n. 62 del 21 maggio 2019, recentemente pubblicata, il TAR Firenze ha deciso nel merito il ricorso dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Veterinari, promosso contro il bando della Regione Toscana relativo alla Consulenza aziendale, ritenuto ingiustamente penalizzante per i tecnici liberi professionisti, “valutati”...