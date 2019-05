Presso la "Universe Virtual Art Gallery" si apre la mostra "Martha Walter: L'Americana con l'Impressionismo nel Cuore"

domenica, 5 maggio 2019, 21:48

Presso la "Universe Virtual Art Gallery", galleria d'arte no profit a scopo culturale diretta da Bruno Pollacci, direttore dell'Accademia d'Arte di Pisa, si apre la mostra "Martha Walter: L'Americana con l'Impressionismo nel Cuore", visitabile gratuitamente fino al 31 maggio, 24 ore su 24 e con un semplice click da smartphone, tablet o PC all'indirizzo <http://universevirtualartgallery.webs.com>. Una volta entrati nel sito della galleria cliccare su "Photo Gallery", in alto, nel menu, per visionare le opere. Nell'area "Video Mostre" sono visionabili i video delle mostre precedenti e nella nuova area "Locandine Mostre" sono visibili e scaricabili tutte le locandine delle mostre realizzate.

Martha Walter nacque a Philadelphia, negli Stati Uniti d'America nel 1875 e studiò Arte alla School of Industrial Art (ora University of the Arts College of Art and Design) dal 1895 al 1898 e all'Accademia delle Belle Arti della Pennsylvania, a Philadelphia e vinse diversi primi premi in concorsi riservati a studenti d'Arte, mettendosi presto in evidenza.

Grazie al conseguimento di una importante borsa di studio ebbe l'opportunità da fare viaggi di studio e culturali in Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi ed in Francia poté frequentare alcune lezioni presso l'Académie de la Grande Chaumière e nel 1922 le fu organizzata anche una mostra alla "Gallerie George Petit" a Parigi e per l'occasione il governo francese acquistò una delle sue opere.