Sabato 18 maggio alla libreria Ubik presentazione del libro di Francesco Magrini in collaborazione con l'A.S.D. L'allegra brigata

Altre notizie brevi

venerdì, 17 maggio 2019, 17:30

Incontri di Bartolomei:

venerdì, 17 maggio 2019, 14:28

Prorogata fino al 28 maggio la possibilità di adesione al calendario Vivi Lucca, strumento voluto dall'amministrazione comunale per rendere più agevole la programmazione e la pianificazione degli appuntamenti culturali del territorio. L'avviso riguarda in particolare gli eventi che si svolgeranno nella seconda parte dell'anno, in corrispondenza del Settembre Lucchese e...

venerdì, 17 maggio 2019, 12:58

Sistema Ambiente Spa informa che il giorno 21 maggio, dalle 10:50 alle 14, a causa di assemblea del personale, potrebbero verificarsi dei disservizi nella raccolta domiciliare e nei servizi tecnico amministrativo presso le sedi della medesima.

venerdì, 17 maggio 2019, 08:51

Venerdì 17 maggio alla libreria Ubik, in collaborazione con Immagina Festival, sarà protagonista un Albero speciale racchiuso nelle pagine di un piccolo libro, un libro prezioso che indicherà ai bambini la strada per sognare, senza tante paure e troppi "No".

giovedì, 16 maggio 2019, 16:35

E' stata inaugurata questo pomeriggio nel parco del Museo Athena di Capannori la 'Casa del libro', una piccola biblioteca all'aperto dove i cittadini potranno prendere dei libri, leggerli e poi rimetterli al loro posto, oppure portarli in modo da condividere con gli altri letture che li hanno appassionati.

giovedì, 16 maggio 2019, 14:26

L'associazione "Il sorriso di Stefano", viste le pessime previsioni meteo per sabato 18 maggio che mettono a rischio il regolare svolgimento della Music Color Run, comunica il rinvio dell'evento a sabato prossimo (25 maggio). Scusandoci per il disagio e augurandoci una bella giornata di sole, diamo appuntamento a tutti a...

giovedì, 16 maggio 2019, 14:18

Il bosco della Torretta di Porcari è stato teatro il 3 maggio scorso delle finali provinciali di Orienteering, chiamata anche corsa di orientamento. Si tratta di una specialità sportiva che si pratica con cartina e bussola in ambiente naturale come quello del bosco di Porcari dove, grazie ad un progetto...

giovedì, 16 maggio 2019, 13:24

Secondo evento con "I fossi dell'arte". Nel tratto di via del Fosso dal n129-177 la strada sarà chiusa al traffico. Dalle ore 16,30-21,30 esposizioni all'aperto di vari artisti, che presenteranno le loro opere, organizzato da Arci Lucca e Versilia, insieme a Fabrizio Barsotti. Alle ore 17,30 Emanuela Gennai con Lucida Mansi.

giovedì, 16 maggio 2019, 13:14

La notte di sabato 18 maggio sarà possibile visitare gratuitamente il Puccini Museum – Casa Natale di Giacomo, grazie all’iniziativa “La notte dei musei”, evento che ha riscosso un grandissimo successo negli ultimi anni.

giovedì, 16 maggio 2019, 12:40

Il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, capolista alle elezioni europee del prossimo 26 maggio, sarà a Lucca per incontrare i propri sostenitori. L’evento organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, Udc e Forza Italia si svolgerà sabato 18 maggio alle 13 presso il locale Mai Mai di Via Dante Alighieri.