Sabato al teatro comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano “La panacea di tutti i mali”

venerdì, 10 maggio 2019, 16:39

Sabato alle ore 21:15, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano si terrà il terzo appuntamento della rassegna “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca.

In scena al Teatro Idelfonso Nieri di Ponte A Moriano la Compagnia Arte Teatrale Invicta “La panacea di tutti i mali” tre atti brillantissimi di Antonella Zucchini riveduti in vernacolo lucchese da Cataldo Fambrini.

Lo spettacolo

La trama prende il via in una casa di Lucca “fora” degli anni Trenta, dove Clemente è in piena depressione credendosi malato, trascurando così il suo lavoro alla “premiata Oreficeria Bongini” che sta andando allo scatafascio affidata alle mani del fratello Guerrinoche, più del lavoro, ama la bella vita.

La figlia di Guerrino, Gioconda, si innamora di un ragazzo un po’ scapestrato, Ruggero, che però non è ben visto dalla madre Fedora che fa di tutto per ostacolare questo amore, ritenendo più adatto alla figlia il ben più distinto, acculturato e ricco Pio che però non fa un passo senza sua sorella Brigida.

Cosa si inventerà Ruggero insieme allo zio Vittorio per rimanere accanto alla sua Gioconda in modo da poterla conquistare definitivamente?

In tutto questo “ambaradan” piomba in casa l’autoritaria sorella di Guerrino e Clemente, Ambrosia, che cercherà di riportare un po’ di ordine nella famiglia, nell’attesa che arrivi la nuova domestica che dia man forte a quella attuale: Primetta.

Alla fine, un portentoso rimedio sistemerà le cose e, per tutti, ci sarà un unico e miracoloso medicamento!

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto, per i bambini tra i 6 e i 12 anni, € 6,00 e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Tutti i programmi delle rassegne e dei Festival teatrali organizzati dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it (in aggiornamento).