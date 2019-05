Sabato raccolta fondi per il "Cottolengo Centre" di Nairobi in Kenia

Altre notizie brevi

mercoledì, 8 maggio 2019, 16:51

Venerdì a la Vela Massimo Rebecchi, a Lucca, si inaugura “A day in the life”, esposizione personale del fotografo lucchese Andrea Rossi, curata dalla galleria BessArte di Lucca. In esposizione, una serie di fotografie frutto del lavoro degli ultimi mesi, dedicate all’incrocio, talvolta obbligato, talvolta cercato, tra la persona e...

mercoledì, 8 maggio 2019, 16:17

"La Regione non teme alcun esposto perché tutti gli interventi di pulizia e messa in sicurezza di fiumi e corsi d'acqua minori vengono fatti a regola d'arte, anche dal punto di vista della tutela dell'habitat riproduttivo dell'avifauna".

mercoledì, 8 maggio 2019, 15:25

Domani (giovedì 9 maggio) alle ore 21 al polo culturale Artémisia di Tassignano, nell'ambito della rassegna 'I giovedì letterari' promossa dal Comune si terrà la presentazione del libro 'Storia nella storia' di Giovanni Mosca Larson.

mercoledì, 8 maggio 2019, 14:54

E' dedicata ai centennials la giornata mondiale del libro e della lettura 2019. Giovanissimi abituati alle nuove tecnologie, e per i quali l'Unesco chiede stimoli per la lettura e alle tante implicazioni ad essa collegate. “Il libro e la lettura – si legge sul sito dell’Unesco – rappresentano un mezzo...

mercoledì, 8 maggio 2019, 14:54

Al Marginone di Altopascio, appuntamento con la poesia, questo venerdì 10 maggio dalle ore 21, che si terrà nel salotto artistico letterario di “Villa Le Sughere” in località Conti 15 (questa località si trova uscendo dal borgo di Marginone e prendendo la via in salita per Montecarlo, dopo circa seicento...

mercoledì, 8 maggio 2019, 14:29

Un viaggio romantico e raffinato attraverso le più grandi voci femminili, da Ella Fitzgerald a Mina, da Sarah Vaughan a Ornella Vanoni, da Caterina Valente a Aretha Franklin tra jazz, bossanova e soul. È questo il filo conduttore del prossimo appuntamento al Caffè delle Mura, in programma venerdì 10 maggio...

mercoledì, 8 maggio 2019, 13:59

Sistema Ambiente Spa informa che il giorno 9 maggio dalle ore 10:50 alle 12:20 a causa di assemblea del personale, potranno verificarsi dei disservizi che verranno recuperati nel più breve tempo possibile.

mercoledì, 8 maggio 2019, 13:25

Questa mattina il sindaco ha firmato un'ordinanza che prevede l'abbattimento immediato di un tiglio secco e pericoloso che si trova sul viale Carlo del Prete in corrispondenza dell'Istituto omonimo. L'albero sarà quindi abbattuto nei prossimi giorni.

mercoledì, 8 maggio 2019, 13:24

ll comune di Lucca ha approvato il Piano intercomunale del cibo e la convenzione per la gestione associata di Circularifood.Va avanti dunque il progetto a cui in questi mesi hanno lavorato i Comuni di Lucca, Capannori (come Ente capofila), Altopascio, Porcari e Villa Basilica, attivando un percorso di analisi che...

mercoledì, 8 maggio 2019, 12:43

Prevenire significa limitare o evitare danni non solo ai nostri territori, ma anche alle persone. Ma non c'è prevenzione senza la comunicazione del rischio, che dovrebbe essere fatta soprattutto in tempi ordinari, lontani dalle emergenze. Alla conoscenza e al buonsenso si aggiungono quindi responsabilità e autotutela.