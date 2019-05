Sabotaggio al S. Luca, intervento di Luciano Cotrozzi della Cisl Fp

domenica, 26 maggio 2019, 19:30

Luciano Cotrozzi della Cisl Fp: "In merito all'increscioso episodio verificatosi all'ospedale S. Luca, CISL FP nel condannarlo come atto vile e pericoloso esprime condivisione sui commenti che la direzione della usl toscana nord ovest ha pubblicamente espresso e la invita a fare di tutto per individuare la causa e l'autore o gli autori del fatto. Certamente due analoghi episodi in pochi giorni devono far riflettere, anche alla luce della recente indagine che vede il S. Luca apprezzato dall' utenza. CISL FP spesso si è trovata in contrasto con la direzione per il tipo di organizzazione data ai servizi, per le mancate risposte alle problematiche e per tutta un'altra serie di cose, sempre, però, in modo costruttivo con l'obiettivo di migliorarle sia in funzione dell'utenza che degli operatori. Mai però la contesterà per i due fatti accaduti. CISL FP non da ricette di soluzione , convinta che la direzione stia facendo tutto il possibile per arrivare a capire cosa è successo. Nel ringraziare tutto il personale intervenuto per limitare e/o eliminare danni e disagi, CISL FP chiede alla direzione pugno fermo e duro nei confronti di chi ha agito in modo così ignobile".