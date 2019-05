Successo per la giornata senza lattosio nelle scuole di Lucca

Altre notizie brevi

giovedì, 30 maggio 2019, 17:50

Venerdì 31 maggio alle 17, presso la Sala Conferenze dell'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti (Palazzo Pretorio, Via Vittorio Veneto 1), il professor Francesco Pietra, socio ordinario dell'Accademia, racconterà due storie che ebbero origine lontana nel tempo e nel luogo.

giovedì, 30 maggio 2019, 17:19

Due allieve, Asia Andreini e Asia Balleri, 18 anni, entrambe lucchesi, hanno superato con ottimi risultati l'audizione per l'Accademia di Danze Urbane , UDA a Roma, un importante centro di alta formazione professionale di danze urbane, diretta da Ilenia Rossi, che nasce e si affianca al DAF (Dance Arts Faculty).Le...

giovedì, 30 maggio 2019, 16:42

Venerdì 31 maggio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale di Porcari, all’interno del corso di Arte e pittura curato ormai da anni dalla Bottega d’arte di Fiumalbi Elisa, si presenta il libro ‘L’uomo della statua iniziò a suonare’ di Riccarda Bernacchi e Lucia Morelli.

giovedì, 30 maggio 2019, 15:31

Si comunica che i tre corsi gratuiti sul giornalismo organizzati dal Centro di Cultura dell'Università Cattolica di Lucca si terranno presso la Casa delle Associazioni in via San Nicolao 81 a Lucca, anziché all'auditorium San Micheletto come invece indicato in precedenza.

giovedì, 30 maggio 2019, 15:18

L'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea in provincia di Lucca si unisce al cordoglio per la scomparsa del Socio Onorario Paolo Boldracchi, "ricordando la sua vivace presenza fino all'ultima recente Assemblea e il sostegno da lui sempre dato alle iniziative di memoria della lotta partigiana e della Liberazione".

giovedì, 30 maggio 2019, 12:37

Riprende il secondo appuntamento della manifestazione "MusicArt 2019" II Edizione - Promenade fra Musica e Colori a cura di Jitka Plchova, che si terrà a Villa Bottini - Piano Nobile dal 10 al 13 giugno 2019 dalle ore 10,30 alle ore 12.30 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30.La Mostra...

giovedì, 30 maggio 2019, 12:24

In occasione del workshop internazionale "Lucca Mortis" con il regista Peter Greenaway, che si svolgerà a Lucca dal 24 al 30 giugno, siamo lieti di comunicare che al momento dell'iscrizione potrai utilizzare il codice LEA01LFF e così usufruire, grazie a Lucca Film Festival, di uno sconto del 15%, pari a...

giovedì, 30 maggio 2019, 09:07

Un invito nazionale alla scoperta del giardino nella sua importanza storica, artistica, botanica e paesaggistica, presentato alla stampa dal Direttore Generale del MiBAC. Sabato 1 – Domenica 2 Giugno. AVPL-Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi, in coordinamento nazionale con APGI- Associazione Parchi e Giardini d'Italia, di cui AVPL è...

mercoledì, 29 maggio 2019, 22:16

La manifestazione Liberamente Jazz che si sarebbe dovuta svolgere venerdì 31 maggio in piazza San Francesco è stata rimandata. Gli organizzatori e l'amministrazione comunale ritengono di poterla riproporre agli inizi del mese di settembre, in modo da poter rispondere alle richieste emerse da parte della Soprintendenza negli ultimi quindici giorni...

mercoledì, 29 maggio 2019, 22:13

Domenica 2 giugno alle 10 nella sede del Museo Linea Gotica Garfagnana a Molazzana, in occasione dei festeggiamenti per il terzo anno di attività del museo, sarà inaugurato uno spazio espositivo di reperti di alcuni degli aerei abbattuti/caduti (alcuni molto interessanti).