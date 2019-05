Un altro nuovo ed importante successo per la scuola Movinart Dance Studio

giovedì, 30 maggio 2019, 17:19

Due allieve, Asia Andreini e Asia Balleri, 18 anni, entrambe lucchesi, hanno superato con ottimi risultati l'audizione per l'Accademia di Danze Urbane , UDA a Roma, un importante centro di alta formazione professionale di danze urbane, diretta da Ilenia Rossi, che nasce e si affianca al DAF (Dance Arts Faculty).

Le due ragazze, durante il triennio dell'Accademia, avranno modo di lavorare ad un processo mirato di formazione ed educazione globale, il cui scopo è quello di fornire ai giovani danzatori gli strumenti di perfezionamento professionale, attraverso un programma di assoluta avanguardia nel panorama europeo ed internazionale, fornendo loro gli strumenti basilari per una realizzazione artistica, con lo scopo di indirizzarle verso uno sbocco professionale nel mondo della danza.

Una concreta possibilità di realizzare i propri sogni per Asia e Asia che hanno iniziato a ballare da quando erano piccole e che hanno seguito con passione e dedizione, presso la Movinart Dance Studio, un programma specifico formativo per danzatori studiando hip hop, locking , popping, house, waackin, danza contemporanea e break dance con gli insegnanti Silvia Del Debbio, Claudio Moriconi, Valerie Claroni e Andrea Shot Apostolico.

Un programma che ha fornito alle due ballerine tutti gli strumenti necessari per competere oggi nel mondo della Danza ed affacciarsi al mondo professionale, studiando in un accademia prestigiosa come la UDA di Roma che aprirà sicuramente loro le porte verso il successo.

Questo l'augurio da parte di tutto lo staff della Movinart, che da anni segue entrambe le ragazze e le ha accompagnate verso questo primo, importante, traguardo: "Un grosso in bocca al lupo per il Vostro futuro!".