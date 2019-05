Un gruppo di genitori ha consegnato al ministro Salvini una lettera sulle vaccinazioni

sabato, 4 maggio 2019, 19:18

Questa mattina, in occasione della presentazione del candidato sindaco leghista a Capannori, un gruppo di genitori ha raggiunto e consegnato direttamente al Ministro Salvini, presente all'evento, una lettera. Nel documento, redatto a cura dei genitori per la libera scelta vaccinale della Provincia, in sinergia con la realtà toscana, si riferiscono dati inediti raccolti dal "gruppo proposta di legge di iniziativa popolare" che riguardano il potenziale numero di studenti a rischio di esclusione scolastica, da zero a 16 anni, in base alla legge nascente Ddl 770 prodotta e firmata dell'attuale Governo giallo verde.

"Durante l'intervento di questa mattina da parte del Vice premier Salvini - è scritto in una nota - abbiamo potuto constatare che gli argomenti proposti ai numerosi presenti all'ascolto sono stati tantissimi e relativi sia alla politica nazionale che a quella europea, ma ci dispiace registrare la totale assenza di un qualsiasi minimo riferimento alla problematica delle esclusioni scolastiche dovute all'applicazione della legge 119/2017, Lorenzin. Ci dispiace e ci preoccupa poiché queste esclusioni oggi nel nostro territorio, attraversato in queste ore dal tuor del Ministro, riguardano centinaia di bambini e le loro famiglie, abbandonate da chi aveva garantito parità di diritti e di inclusione ma che sono oggi ancora salde nella loro posizione".

Ecco il testo della lettera:

“Disobbedire alle leggi sbagliate è una virtù” Mai come oggi ci sentiamo di sposare questa Sua recente dichiarazione riferendoci alla legge 119/2017, Lorenzin. Mai come oggi ci sentiamo in dovere di portare alla Sua attenzione il fatto incontestabile che questa legge, al netto di due anni dall'approvazione, abbia prodotto le più aberranti discriminazioni nella storia della nostra Democrazia.

Una legge imprecisa, approssimativa, a tratti incostituzionale, per la quale è stata necessaria, da parte dei rispettivi Ministeri, l'emanazione di una serie di contorte circolari applicative che hanno gettato nella confusione sia i medici che i dirigenti scolastici, e che stanno logorando le famiglie da mesi, da oltre due anni. Famiglie lasciate completamente da sole, date in pasto sia all'opinione pubblica manipolata e spaccata, che alla stampa spronata alla caccia alle streghe, e famiglie in balia delle varie correnti dettate dalle esigenze delle campagne elettorali.

Ci sentiamo totalmente abbandonati! Noi genitori, come nella fossa dei leoni, dove i leoni sono impersonati dalle Istituzioni, abbiamo dovuto non solo ribadire e difendere diritti di base come il consenso informato ed il rispetto della privacy, ma persino battere i pugni per ottenere la corretta applicazione di una legge che ha lasciato e lascia aperta tutt'oggi la libera interpretazione ai dirigenti scolastici, che spesso hanno emesso sospensioni frettolose sulla pelle dei nostri figli, i quali tuttora risultano espulsi dai percorsi a loro dedicati. Dov’è finita la promessa del “tutti a scuola!”??

Di chi ci potremo fidare quando saremo chiamati a votare per essere rappresentati?? E tanto del nostro tempo è stato sottratto alla famiglia e tante preziose energie sono state impiegate per riuscire a dialogare con i medici ai quali ci potevamo riferire serenamente prima dell'avvento di questa legge e che oggi invece sono diventati incapaci di applicare liberamente il principio di precauzione, che sottende ad una pratica sanitaria corretta e la indirizza. Perché questa legge, caro Ministro, diciamocelo chiaramente, è stata capace di ledere quanto di più importante ci sia in medicina, ossia la fiducia fra medico e paziente!

Quello che abbiamo visto succedere fino ad ora, però, non è paragonabile a quanto potrebbe accadere all'indomani dell’approvazione del DDL 770/2019, al quale sia il M5 Stelle che il Suo gruppo parlamentare, caro Ministro, hanno apposto la firma, soprattutto se si considera che chi non ha ceduto al ricatto fino ad oggi, non sarà disposto a farlo in futuro. Siete consapevoli del numero di bambini e ragazzi che la legge, se cosi approvata, coinvolgerà?

Noi i conti li abbiamo fatti: per il Piemonte possiamo prendere i dati descritti da un comunicato Ansa2, secondo cui gli inadempienti sarebbero stati 49.000 (marzo 2018). In Veneto: “sono complessivamente inadempienti 85.676 soggetti, tra bambini e ragazzi, di età compresa tra 0 e 16 anni. Di questi 22.311 sono in età pre-scuola dell’obbligo, ovvero tra gli 0 ed i 6 anni. In Liguria: “Secondo i dati dell'assessorato alla sanità, sarebbero oltre 30 mila i bambini che non sono ancora in regola con tutti e dieci i vaccini previsti dal decreto Lorenzin. Tra questi, circa 7 mila hanno meno di cinque anni.

In Toscana: "Nel mese di marzo sono stati oltre 3.500 i bambini e ragazzi che si sono messi in regola con le vaccinazioni. Ora i "recuperati" sono 41.854, di cui 20.361 nella fascia di età 0-6 anni. Ma restano ancora 116.700 gli inadempienti (12.566 nella fascia di età 0-6) Solo in queste 5 Regioni si parlerebbe di oltre 430.000 bambini e ragazzi che verrebbero sospesi da asili e scuole. Siccome la popolazione scolastica delle 5 Regioni analizzate costituisce circa il 39,6% della popolazione scolastica italiana, possiamo stimare che, a livello nazionale, sono a rischio esclusione scolastica più di 1 milione di bambini e ragazzi (1.187.000) in tutta Italia. Alla luce di questi dati rispetto a questi bambini e ragazzi, siete consapevoli dell'emarginazione, dell'isolamento che potrebbe scaturire dall'applicazione di questa nuova norma!?

Sapete quantificare il danno psicopedagogico su questi piccoli cittadini, avete idea di come i nostri figli si trasformeranno in facile bersaglio dei compagni e dell'opinione pubblica, incattivita grazie al consenso generale ed al silenzio connivente della politica? Capite cosa possa significare per un bambino di 8 anni come per un ragazzo di 13, vivere l'esperienza di una sospensione poiché considerato un pericolo per la salute pubblica? Ed in una popolazione scolastica dove la presenza di ragazzi con problematiche di tipo cognitivo, motorio e relazionale risulta essere sempre più ampio, maggiore sarà la probabilità di aggravare queste situazioni qualora venissero colpite.

Siete certi di volervi assumere queste responsabilità? La nostra amata Repubblica è stata ridotta all'uso della coercizione in ambito sanitario, è stata trascinata dai media e dal teatrino della politica nel baratro del terrorismo psicologico con la conseguente e inevitabile umiliazione della famiglia. Questo ambito così prezioso, il valore più grande di cui andare fieri, il perno intorno al quale gravita la società si è visto scardinare con violenza da una legittima condizione di totale libertà ed è stato destinato alla frammentazione ed all'emarginazione sociale. Non è superfluo aggiungere quanto rilevato dalle statistiche 2017 in riferimento alla questione denatalità, registrata in forte crescita.

E se colleghiamo le difficoltà economiche e le pressioni in gioco sulle famiglie che il 770 aggiungerà, ci viene spontaneo pensare che le giovani coppie opteranno per un solo figlio... o per non averne affatto. Non è possibile, caro Ministro, fare politiche per la famiglia per combattere la denatalità e poi calpestare e comprimere i diritti dei bambini, costruendo nel contempo un percorso ad ostacoli per quei genitori che stanno legittimamente chiedendo un confronto sereno su un tema delicato come quello della salute. E vorremmo anche capire come tutto questo possa essere conciliato con i propositi della “Buona Scuola” che ha l'obbiettivo di garantire pari opportunità educative, di istruzione, cura e relazione e che si prefigge il superamento di qualsiasi tipo di barriera etica, economica, culturale.

E la conciliazione di tutto questo con i tempi di vita, di cura e lavoro dei genitori, vi siete chiesti quante famiglie resteranno con un solo stipendio? Le domande sono finite, adesso è il tempo delle risposte, quelle che abbiamo il diritto di ricevere e che voi avete il dovere di fornirci, in modo chiaro. Perché siamo genitori, cittadini, elettori, contribuenti, siamo persone e non siamo criminali! Per dirla ancora una volta con le Sue parole, caro Ministro, fatevi garanzia del diritto all'inclusione scolastica, contemplata dalla art. 34 della nostra costituzione e "non rischiate di aggiungere altri bambini di serie B", che l'ultima fila dei banchi è già piena.