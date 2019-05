Una conferenza su "Anche Camigliano aveva un Comune"

Altre notizie brevi

giovedì, 16 maggio 2019, 14:26

L'associazione "Il sorriso di Stefano", viste le pessime previsioni meteo per sabato 18 maggio che mettono a rischio il regolare svolgimento della Music Color Run, comunica il rinvio dell'evento a sabato prossimo (25 maggio). Scusandoci per il disagio e augurandoci una bella giornata di sole, diamo appuntamento a tutti a...

giovedì, 16 maggio 2019, 14:18

Il bosco della Torretta di Porcari è stato teatro il 3 maggio scorso delle finali provinciali di Orienteering, chiamata anche corsa di orientamento. Si tratta di una specialità sportiva che si pratica con cartina e bussola in ambiente naturale come quello del bosco di Porcari dove, grazie ad un progetto...

giovedì, 16 maggio 2019, 13:24

Secondo evento con "I fossi dell'arte". Nel tratto di via del Fosso dal n129-177 la strada sarà chiusa al traffico. Dalle ore 16,30-21,30 esposizioni all'aperto di vari artisti, che presenteranno le loro opere, organizzato da Arci Lucca e Versilia, insieme a Fabrizio Barsotti. Alle ore 17,30 Emanuela Gennai con Lucida Mansi.

giovedì, 16 maggio 2019, 13:14

La notte di sabato 18 maggio sarà possibile visitare gratuitamente il Puccini Museum – Casa Natale di Giacomo, grazie all’iniziativa “La notte dei musei”, evento che ha riscosso un grandissimo successo negli ultimi anni.

giovedì, 16 maggio 2019, 12:40

Il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, capolista alle elezioni europee del prossimo 26 maggio, sarà a Lucca per incontrare i propri sostenitori. L’evento organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, Udc e Forza Italia si svolgerà sabato 18 maggio alle 13 presso il locale Mai Mai di Via Dante Alighieri.

giovedì, 16 maggio 2019, 11:22

Sono all'insegna della convivialità e dello 'stare insieme' gli appuntamenti di domani (venerdì 17 maggio) di Luca Menesini a Pieve San Paolo e a Marlia. Si inizia, infatti, alle 18:30 al Circolo Oasi, dove è organizzato 'Un aperitivo con Luca': un modo diverso per affrontare i temi elettorali e i...

giovedì, 16 maggio 2019, 10:13

"Scorrendo il comunicato-stampa del centrodestra in consiglio comunale sembra di leggere un bollettino di guerra". Esordisce così Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del PD, che continua: "Lucca viene descritta come una città allo sbando,ovviamente per responsabilità di Tambellini e della sua Giunta. Niente di più lontano dalla realtà.

giovedì, 16 maggio 2019, 08:39

Mercoledì 22 maggio, a partire dalle 18:30, si terrà presso la libreria Ubik, in Via Fillungo, la presentazione del libro “Gli Stati Uniti d’Europa spiegati a tutti”, con la presenza dell’autore Michele Ballerin. Il libro, uscito quest’anno nella sua seconda edizione, descrive l’idea di un’Europa federale, in cui al centro...

mercoledì, 15 maggio 2019, 17:01

I grandi cantautori e i più noti interpreti della scuola genovese sono i protagonisti del prossimo appuntamento con "Musica al caffè", in programma venerdì 17 maggio alle 21:45 al Caffè delle mura.Il concerto si intitola "I poeti dell'amore perduto" e grazie alle parole e alla musica di Fabrizio de André,...

mercoledì, 15 maggio 2019, 16:29

"Leggiamo con stupore che il TAR della Toscana sospende in via cautelare la principale attività di controllo e contenimento dei cinghiali prevista dalla legge obiettivo ignorando completamente la prima finalità della legge, cioè quella di tutelare le attività antropiche compresa quella agricola ed i valori ambientali e di Biodiversità della...