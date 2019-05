Venerdì Simona Bonafe’ e Andrea Marcucci parlano di Europa e di come migliorare la presenza italiana a Bruxelles

martedì, 7 maggio 2019, 16:42

Il Partito Democratico di Capannori organizza un incontro sulle prossime elezioni europee, in programma venerdì 10 maggio, a partire dalle 18:30, alla sede del PD, in via don Aldo Mei n. 64k a Capannori, al quale prenderà parte Simona Bonafè, europarlamentare uscente e candidata a ricoprire un seggio a Bruxelles.

Bonafè parlerà di Europa assieme al capogruppo Pd in Senato, Andrea Marcucci.

«L’Europa è una realtà oramai imprescindibile – spiega la segretaria Pd di Capannori, SilvanaPisani – e non è più immaginabile un’Italia che non faccia parte dell’Unione Europea. Posto questo fondamentale punto di partenza, la nostra riflessione vuole andare a individuare quei temi e quelle azioni indispensabili per migliorare il nostro appartenere all’Europa. Ci sono, infatti, a nostro avviso, ancora numerose zone d’ombra sulle quali dobbiamo lavorare, affinché il nostro Paese possa beneficiare al massimo della propria appartenenza alla comunità europea».

Pisani prosegue spiegando che: « C’è ancora molto da fare e questo nuovo Parlamento Europeo deve essere in grado di dare risposte credibili ed efficaci contro l’ondata populista e anti-istituzionale che sta avanzando, per il superamento, negli stati europei, delle numerose problematiche economiche-ambientali-sociali, per migliorare in maniera significativa la qualità di vita dei cittadini, la qualità dell’ambiente e del clima, oltre a garantire un futuro pacifico. Per questa ragione, è nostra ferma convinzione che i nostri rappresentanti al Parlamento europeo debbano essere persone serie, capaci e di esperienza, in modo che quelle che sono le istanze dell’Italia possano venire prese nella giusta considerazione e vi sia un’attuazione pratica alle azioni che saranno intraprese per rendere sempre più forte ed incisiva la nostra posizione all’interno dell’Ue».

«L’incontro di venerdì – conclude Pisani – ha anche questo scopo: promuovere la candidatura alle elezioni europee del 26 maggio prossimo di Simona Bonafè, persona da sempre vicina a Capannori, di esperienza e che, insieme a Nicola Danti e David Sassoli, candidati altrettanto capaci, sono in grado di fare la differenza in un contesto complesso e importante quale quello del Parlamento Europeo».